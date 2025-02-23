經典賽資格賽徐若熙首登板飆157火球 中場台灣0比2落後

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（中央社記者楊啟芳台北23日電）WBCQ台灣隊今天與尼加拉瓜交手，先發投手徐翔聖投2局失2分（1責失），陳宇宏連解決5名打者，接著徐若熙首次登板火球連飆，最快157公里，5局結束台灣隊以0比2落後。

世界棒球經典賽資格賽（WBCQ）台灣隊今天推出旅日小將徐翔聖先發，1局上因為游擊手張育成發生失誤面臨危機，接連被敲出2支安打、掉2分。總計徐翔聖用48球投2局，被敲出4支安打，失掉2分含1分責失，送出1次三振。

下勾投手陳宇宏在第3局接替登板，演出3上3下，其中一壘手王博玄演出「空中抓飛鳥」美技守備；4局上陳宇宏再連續解決2名打者後，完成任務退場，投1.2局無失分，完全沒有讓打者踏上壘包。

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接著徐若熙在這次賽會首次登板，一上來就連飆2顆154公里火球，之後更是飆出156公里、157公里，最終三振掉打者。第5局由呂詠臻接替登板，2局出後雖然被敲一壘安打、投出保送，不過最後送出三振，沒有掉分。

台灣隊打線雖然都有攻勢，不過前5局都還沒有辦法攻下分數，留下7個殘壘。（編輯：管中維）1140223