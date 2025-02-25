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不斷更新／西班牙6局下陽春砲追分 台灣5比3領先
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經典賽資格賽台灣決戰西班牙 各地球迷熱血應援

2025/2/25 20:27（2/25 21:18 更新）
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世界棒球經典賽資格賽（WBCQ）台灣隊25日晚間與西班牙隊爭最後1張晉級正賽門票，台中市政府在新市政大樓廣場舉辦轉播應援活動，吸引大批民眾到場呼喊加油口號。 中央社記者蘇木春攝 114年2月25日
世界棒球經典賽資格賽（WBCQ）台灣隊25日晚間與西班牙隊爭最後1張晉級正賽門票，台中市政府在新市政大樓廣場舉辦轉播應援活動，吸引大批民眾到場呼喊加油口號。 中央社記者蘇木春攝 114年2月25日
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（中央社台北25日綜合報導）世界棒球經典賽資格賽（WBCQ）台灣隊今天晚間決戰西班牙隊，雙北、台中、嘉義等縣市舉辦戶外轉播，民眾熱情應援，心情隨賽事起伏，高喊「台灣加油！」盼台灣隊贏得晉級正賽門票。

世界棒球經典賽資格賽21日至25日開打，尼加拉瓜以3戰全勝之姿晉級明年世界棒球經典賽；西班牙2勝1敗、台灣隊1勝2敗、南非0勝3敗，分組第2、第3的西班牙及台灣隊今天晚間一決勝負，爭取最後一張門票。

雖然今天是上班日，雙北、台中、嘉義等縣市舉辦戶外轉播，湧入許多熱血球迷到場應援，為台灣隊加油。

台北市體育局在台北表演藝術中心戶外廣場打造「第2主場」，吸引大批球迷聚集，透過直播替台灣隊加油打氣，現場800席座位幾乎座無虛席，還有許多逛夜市民眾被吶喊聲吸引，也加入應援行列。

台南市政府在台南市立棒球場及新營南瀛綠都心公園舉辦直播派對，進場人數比前3個場次活動來得多，不少球迷帶著晚餐湧入現場，趕在比賽開始前把肚子填飽，由於今晚台灣隊先攻，一開始場內就相當熱鬧，進場球迷賣力吶喊加油，並在主辦單位人員帶動下，大唱上場球員專屬加油歌或口號，氣氛相當熱絡。

桃園市政府今天晚間在市府前廣場舉辦直播活動，不少人攜家帶眷到場，也有人自備手舉牌，上面寫著「我愛台灣、Team Taiwan」，並在台灣隊上場時高聲歡呼，跟著台上啦啦隊女孩一同敲擊加油棒應援，桃園市長張善政也到場與民眾集氣，場面熱鬧。

熱情球迷晚間湧入新北市府市民廣場，透過世界棒球經典賽資格賽直播派對，熱血沸騰為拚戰的台灣英雄應援加油。新北市體育局準備2000張座位爆滿，許多球迷站著一起加油，當第一局上奪分時，全場氣氛歡騰；眾人跟著富邦啦啦隊女孩吳丹丹、蓁蓁、李佳俐帶動氣氛，嗨到最高點，揮舞旗幟，高喊「安打、吳念廷」、「陳傑憲我愛你」、「台灣熊勇」。

台中市府也在新市政大樓廣場前舉辦轉播應援活動，現場不時爆出安打口號，氣氛「強強滾」；林姓市民表示，下班就趕到現場看比賽，看到人潮爆滿相當興奮，這場對台灣隊來說相當重要，希望能跟大家一起集氣贏得勝利。

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嘉義市府晚間在中正公園設置戶外轉播為台灣隊應援，民眾們搖著手中加油棒及螢光棒，共同為台灣隊加油打氣。

高雄市運動發展局與衛武營國家藝術文化中心合作持續轉播賽事，並邀請中職台鋼雄鷹啦啦隊應援炒熱現場氣氛；全場球迷跟著台灣隊比數呼喊，氣氛相當熱絡，球迷陳小姐說，台灣隊一定要贏。（編輯：陳仁華）1140225

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世界棒球經典賽資格賽（WBCQ）台灣隊25日晚間決戰西班牙隊，嘉義市政府在中正公園設置戶外轉播應援，民眾到場一同為台灣隊加油打氣。 中央社記者姜宜菁攝 114年2月25日
世界棒球經典賽資格賽（WBCQ）台灣隊25日晚間決戰西班牙隊，嘉義市政府在中正公園設置戶外轉播應援，民眾到場一同為台灣隊加油打氣。 中央社記者姜宜菁攝 114年2月25日
桃園市政府25日晚間在府前廣場舉辦世界棒球經典賽資格賽（WBCQ）直播活動，大批民眾到場替台灣球員加油集氣，場面熱鬧。中央社記者葉臻攝 114年2月25日
桃園市政府25日晚間在府前廣場舉辦世界棒球經典賽資格賽（WBCQ）直播活動，大批民眾到場替台灣球員加油集氣，場面熱鬧。中央社記者葉臻攝 114年2月25日
世界棒球經典賽資格賽（WBCQ）台灣隊25日決戰西班牙隊，桃園市政府晚間在府前廣場舉辦直播活動，市長張善政（2排左3）與在場民眾一同應援。中央社記者葉臻攝 114年2月25日
世界棒球經典賽資格賽（WBCQ）台灣隊25日決戰西班牙隊，桃園市政府晚間在府前廣場舉辦直播活動，市長張善政（2排左3）與在場民眾一同應援。中央社記者葉臻攝 114年2月25日
新北市民廣場25日晚間舉辦世界棒球經典賽資格賽（WBCQ）直播派對，球迷在啦啦隊應援帶動下，一同為台灣隊加油，現場情緒高昂。中央社記者黃旭昇新北市攝 114年2月25日
新北市民廣場25日晚間舉辦世界棒球經典賽資格賽（WBCQ）直播派對，球迷在啦啦隊應援帶動下，一同為台灣隊加油，現場情緒高昂。中央社記者黃旭昇新北市攝 114年2月25日
世界棒球經典賽資格賽（WBCQ）直播派對25日晚間在新北市民廣場舉行，球迷齊聚為拚戰的台灣英雄加油打氣，啦啦隊也在場邊帶動應援。中央社記者黃旭昇新北市攝 114年2月25日
世界棒球經典賽資格賽（WBCQ）直播派對25日晚間在新北市民廣場舉行，球迷齊聚為拚戰的台灣英雄加油打氣，啦啦隊也在場邊帶動應援。中央社記者黃旭昇新北市攝 114年2月25日
世界棒球經典賽資格賽（WBCQ）台灣隊25日面對關鍵一戰，熱情球迷晚間湧入新北市民廣場，藉由大螢幕直播關注賽事，現場幾乎座無虛席。中央社記者黃旭昇新北市攝 114年2月25日
世界棒球經典賽資格賽（WBCQ）台灣隊25日面對關鍵一戰，熱情球迷晚間湧入新北市民廣場，藉由大螢幕直播關注賽事，現場幾乎座無虛席。中央社記者黃旭昇新北市攝 114年2月25日
世界棒球經典賽資格賽（WBCQ）台灣隊25日晚間在台北大巨蛋再與西班牙交手，爭搶最後一張會內賽門票。1局上半台灣得分後，觀眾席高舉起雙手歡呼。中央社記者翁睿坤攝 114年2月25日
世界棒球經典賽資格賽（WBCQ）台灣隊25日晚間在台北大巨蛋再與西班牙交手，爭搶最後一張會內賽門票。1局上半台灣得分後，觀眾席高舉起雙手歡呼。中央社記者翁睿坤攝 114年2月25日
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