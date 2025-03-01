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UBA健行雖晉4強但差點被逆轉 教練：血壓一直升高

2025/3/1 20:14
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（中央社記者黃巧雯新竹1日電）健行科大今天大專籃球聯賽（UBA）8強複賽面對台灣師範大學，在領先16分情況下差點翻盤，所幸最終仍以100比96勝出，雖搶下第2張4強門票，但教練劉孟竹無奈地說，血壓一直升高。

過去2季都闖進UBA決賽的健行，8強複賽拿下4連勝後，昨天卻意外輸給台灣藝術大學，今天面對台師大，上半場打完以45比42領先，下半場持續擴大差距，曾領先16分。

台師大黃書恩、林韋愷決勝節率隊吹起反攻號角，趁著健行連續失誤，一度追成2分差，而健行靠著劉丞勳關鍵時刻挺身而出穩住局面，幫助健行拿下複賽第5勝，加入衛冕軍政治大學行列，前進4強。

雖然健行贏球，但總教練劉孟竹賽後神情卻依舊憂慮，他接受媒體聯訪時表示，看到領先16分時，原本想說比賽差不多底定，卻突然出現失誤，他直呼，血壓一直升高。

劉孟竹表示，球隊本季進攻端不穩定，加上過多失誤，「到小巨蛋後只剩2場比賽，這個月要想辦法解決，提升抗壓性，不然我們還是會很辛苦。」

劉孟竹提到，得分主力劉丞勳目前帶傷上陣，只能發揮約5成，而徐宏瑋昨天比賽受傷後，雖然仍可以上場，但無法發揮全力，儘管今天這場比賽對球隊很重要，但為了保護球員，選擇讓徐宏瑋休兵。

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談到球隊表現不穩定，劉丞勳表示，目前球隊大一、大二球員居多，「畢竟還年輕，還要多學習，如何在領先10幾分時，防守端不要出現太多隱形失誤。」

8強複賽明天將在新竹市立體育館展開最後1天賽程，健行將對戰政大，決定哪隊能取得頭號種子。劉孟竹表示，盡全力搶勝，但以球隊現階段狀況，難度將非常高。（編輯：陳政偉）1140301

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