銳歐結束WBCQ賽事後向富邦悍將報到 新賽季定位先發

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（中央社記者謝靜雯台北4日電）中職富邦悍將今天發布新聞稿，宣布世界棒球經典賽資格賽哥倫比亞國手銳歐加盟，銳歐結束賽事後會向悍將報到，新賽季定位為先發。

銳歐（Rio Gomez）今天在資格賽（WBCQ）代表哥倫比亞出賽，先發對中國投3局投出6次三振無責失分，率隊8比1搶勝，也奪下勝投。

30歲的銳歐為左投手，擁有7年美職紅襪隊小聯盟資歷，去年球季效力中華職棒味全龍隊，先發、中繼角色都能勝任，全季出賽63場（2場先發），是全聯盟投手最多，戰績5勝3敗、25次中繼成功，防禦率僅1.17，每局被上壘率更是優異的0.78，在中職賽場展現十足壓制力，被外媒譽為去年球季中職最佳洋投之一。

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悍將發布新聞稿與銳歐達成協議，今年球季加盟富邦悍將後，考量球隊隊形及球員個人意願，銳歐將擔任先發投手角色，球團期待銳歐來到悍將後，持續繳出宰制中職的表現。

銳歐預計經典賽資格賽B組賽程結束後，就會馬上啟程來台加入悍將春訓。（編輯：龍柏安）1140304