菁英化訓練舉國體制 中國團體球類運動難出頭

（中央社記者吳柏緯台北4日電）中國在WBC資格賽苦吞2連敗，晉級明年會內賽的機會相當渺茫。相比於個人運動，中國的團體球類運動在國際賽場上的表現一直不盡人意。分析指出，運動菁英化、唯金牌論等傾向，是造成這個情形的關鍵。

世界棒球經典賽資格賽（WBCQ）B組賽事今天哥倫比亞對中國，實力明顯較突出的哥倫比亞全場壓著對手打，終場8比1輕取對手。此戰過後，中國幾乎確定與明年的會內賽無緣。由於棒球在中國的球迷基數不高，因此這次的賽事即便接連大敗，在中國社群中並未像其他運動賽事一般掀起輿論關注。

事實上，不只是運動人口偏少的棒球，包含備受中國民眾關注的足球、籃球，中國的團體球類運動在國際賽的表現都不如個人競技項目亮眼。比起時常佔據國際賽會頒獎台的桌球、羽毛球、舉重、體操、田徑等，這些團體運動在國際賽場上不要說是奪牌，有時甚至連會內賽都無法參與。

中國多個運動媒體都曾指出，相較於歐美運動融入生活，這樣的狀況顯示中國的運動人才政策仍聚焦在「體育特種兵」，讓一部分人埋頭苦練，專攻特定項目，並由國家直家投入資源支持。這樣的方式，能夠更有效率的培養「金牌人才」。

報導指出，中國用舉國之力重點突破某些項目，特別是職業化較低，國家站在這些項目的選手背後。然而在國際上職業化程度較高的競技項目之中，這種舉國體制便難以做出亮眼成績。

菁英體育可以依靠一些脫穎而出的天才爭金奪銀，然而職業化程度高的競技項目則較難以這種土法煉鋼的方式培育。報導以足球為例，包含巴西、法國、日本、義大利等國，都有「全民玩足球」的風氣。在學校和街頭都可以看到孩子們踢球，在全民參與的基礎下，優秀球員的數量自然可以保證。

從小打棒球的Alen，有過台灣三級棒球經驗，但在大學後因為受傷而未持續打球，轉而考取教練執照、投入運動防護相關領域。多年前經過朋友介紹而到上海一間俱樂部執教。

他接受中央社訪問時分享那幾年在中國執教時的觀察表示，無論是棒球、足球還是籃球，這類的團體運動發展仰賴從下而上的人才培育，如果基層缺乏友善的環境、投資與養成體系，那麼不可能培養出優秀的選手，「在中國，個人競技的運動項目或許可以用國家的力量支持，但是團體運動就不太可能。」

此外，他也提到，優秀的棒球選手去美國打球是國際趨勢，但是中國在這方面的人才仍然較為缺乏，有種「關起門來自己練」的感覺。這對於人才養成、運動長期發展都有影響。

在北京一間外商公司工作的阿威，同時也是當地一間棒球俱樂部的成員，他接受中央社訪問時表示，過去從不知道棒球是什麼樣的運動，從小到大在學校都是打桌球、羽毛球，直到大學時赴日本留學後才真正了解這項運動，並且喜歡上。

他表示，從自身的成長經驗中不難發現中國在培育運動選手的觀念仍是菁英化而不是大眾化，能夠拿牌的項目還是受到重視；他也提到，甚至也有一些家庭認為，讓小孩練這些項目，以後拿獎牌可以賺錢、改善家裡環境，「之前奧運會後就有報導，選手用獎金幫家人買東西、蓋房」。這樣的觀念對於運動推廣會產生負面的影響。

除此之外，運動項目的表現與民族強大與否被綑綁在一起，也成了中國運動人才培養的一大挑戰。

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阿威說，「看乒乓球（桌球）、田徑、游泳的那些項目，一個人可以拿好幾面牌，棒球呢？2、30個人一面牌都拿不到。體操失誤了還有網民（網友）會罵，棒球打完了都無消無息，就知道中國人多不重視了。」

聯合早報報導提到，在國際運動賽場上，金牌數量一直被中國視為重點，不僅是評估國家競技體育整體水準的指標，也被視為綜合國力的展現，是國家榮譽，也是民族氣節，「奧運金牌的意義在中國遠遠超越體育本身。更被很多人看作中國趕超世界強國的標誌」。（編輯：朱建陵）1140304