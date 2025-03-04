郭家凝享受騎馬樂趣 亞洲盃少年馬術障礙賽拚佳績

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（中央社記者黃巧雯台北4日電）學騎馬已5年多的郭家凝，從初期從馬背摔下來會害怕，到後來信任教練，更與馬匹建立默契、享受搭檔感覺，而她將參加11日在台中登場亞洲盃少年馬術障礙超越國際錦標賽，盼能爭取佳績。

亞洲盃少年馬術障礙超越國際錦標賽3月11日至14日將在台中市后里馬場登場，來自12個國家、共13名少年騎士將齊聚一堂，這也是台灣繼2018年後再度取得主辦權，台灣將由張爰爰、郭家凝代表參賽。

比賽共兩回合，超越障礙高度為100公分，合計扣點越少的選手為贏家，且參賽馬匹由主辦國提供，選手如何快速建立與馬匹的默契，將決定比賽的表現與成績。

郭家凝接受媒體聯訪時表示，自國小一年級學騎馬至今已5年多的時間，當初是在朋友邀請下接觸，「我覺得有趣就加入，一騎就覺得很好玩，一直延續到現在。」

郭家凝指出，剛開始從馬背摔下來會有點害怕，後來相信教練會評估她騎馬的狀況，做出對的選擇，也讓她逐漸打消憂慮。

郭家凝今天開心向外界分享騎馬的樂趣，除了騎在馬背上的刺激感外，更喜歡和馬匹搭檔的感覺，她透露，搭檔的馬匹名為Queen，已經合作2年多，「相處久了之後也會認人，我走過去叫牠的名字時，她會抬頭叫我，讓我覺得很有趣、很有靈性。」

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亞洲盃少年馬術障礙超越國際錦標賽將是郭家凝在國際賽首秀，郭家凝表示，目標順利完賽，並拿到好名次。

儘管屆時比賽馬匹將採抽籤決定，但郭家凝心中已有對策，她表示，會多做步伐轉換、嘗試不同轉彎，從中觀察馬匹的反應，有助掌握馬匹的狀況。（編輯：陳政偉）1140304