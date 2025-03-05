樂天桃猿門票預售資訊 台北大巨蛋場次最貴1000元

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（中央社記者楊啟芳台北5日電）中華職棒即將迎接新球季，樂天桃猿隊今天公布上半季主場例行賽門票預售資訊，其中4月23日、24日的台北大巨蛋主場，門票最貴新台幣1000元、最便宜400元，將於15日全面售票。

樂天桃猿球團今天宣布，今年上半季主場例行賽門票從12日起，可透過ibon網路售票系統及7-ELEVEN超商機台開放會員及卡友優先購買；並於15日全面開放購票。預售範圍也包含今年4月23日（三）、24日（四）在台北大巨蛋的2場主場賽事，提供球迷更多觀賽選擇。

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桃猿球團表示，台北大巨蛋場首波將開放B1內外野座位，L2區域將依銷售情況陸續開放。桃猿隊2場大巨蛋主場票價部分，B1內野熱區為1000元、800元，皆含贈品；B1內野一般區全票600元、半票500元，L2內野一般區（視情況開放）全票500元、半票400元，B1外野400元。

另外，中華職棒聯盟今天宣布，今年中職開季宣傳特別移師到高雄展覽館，將舉辦盛大的「開季團圓大辦桌」，邀請到高雄內門知名辦桌洪師傅和球迷共襄盛舉，進場還能拿到Team Taiwan高雄限定款毛巾1條，開季宣傳售票將在6日中午12時在ibon開賣，限量900席。（編輯：李亨山）1140305