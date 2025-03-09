新莊棒球場整修完成 界外區更新為人工草皮

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（中央社記者楊啟芳台北9日電）中職富邦悍將與體育署、新北市政府在去年季後合作新莊棒球場整修計畫，歷經休賽季整修翻新，包括全新LED燈光控制系統及界外區人工草皮更新、外野座椅更新等6大主要項目。

富邦悍將球團今天發布新聞稿表示，在上賽季例行賽結束後，球場馬上展開整修更新工程，就是為了確保在北部地區冬季多雨的天候環境下，整修工程可以在新年度賽季開打前順利完成。在球團和市府合作下，工程進度超前，經過130天施工，市府宣告整體工程已如期完工。

富邦悍將表示，這次整修工項包含「界外區更新為大巨蛋等級的人工草皮」，成為台灣首座職棒比賽使用天然草皮與人工草皮混合的球場；建置具備演唱會等級燈光效果的「LED燈光控制系統」、全面更新的「外野座椅」、「擴建內野環形舞台」、「擴建熱區、更換熱力區座椅」、「售票廣場翻新」6大項目。

另外，為了營造特需族群友善觀賽環境，同步優化場內外無障礙設施，包含增設「無障礙售票口」、「無障礙坡道」、「輪椅席及陪伴席數量」。

在擴建熱區、更換熱力區座椅方面，整體熱區座位增加近300席，熱力區座位增加近100席；擴建內野環形舞台部分，一壘側、三壘側各近15公尺的舞台長度，環形舞台總長從原本的90公尺，擴增至近120公尺，搭配全新的LED燈光控制系統。

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富邦育樂總經理陳昭如表示，感謝體育署和新北市政府的相助，讓球迷能在季前就享受到球場的新設施和新體驗，「新莊棒球場的更新工程仍會持續，預計下一階段將逐步更新內野非熱區座位，讓球迷朋友能有更舒適的看球環境」。

球場工程完工後，已配合中職聯盟球場檢驗，並於今天舉辦測試賽，視檢驗結果及球員回饋再做細部調整。（編輯：管中維）1140309