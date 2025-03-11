中華職棒味全龍主場售票資訊 大巨蛋台北市民有專屬優惠

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（中央社記者謝靜雯台北11日電）中華職棒36年賽季將開打，味全龍隊今天公告上半季主場賽事售票資訊，龍隊大巨蛋平日賽事台北市民有專屬購票優惠。

中華職棒新賽季29日開打，龍隊主場首戰為4月2日在天母棒球場迎戰台鋼雄鷹隊，龍隊上半季大巨蛋主場首戰為4月15日與樂天桃猿隊交手。

龍隊今天公布上半季賽事售票資訊，龍隊上半季大巨蛋主場8戰，全票最低新台幣500元，購買套票還能享9折優惠，限時販售至4月1日晚間11時59分。

龍隊表示，大巨蛋平日提供台北市民專屬購票優惠，凡設籍台北市的市民，透過味全龍售票網購買平日場次門票，入場時出示身分證件即可享有半票優惠（部分區域不適用）。為吸引上班族觀賽，大巨蛋推出「四人同行啤酒之夜」活動，凡於平日現場購買4張以上全票，即可獲得一張啤酒折價券。

天母主場同樣推出多項購票優惠，平日周二至周五延續「天母周間賽事購票優惠」，學生、女性、台北市民等可享買一送一優惠，今年天母主場將大幅升級舞台燈光特效，且所有主題日票價維持不變，讓球迷以超值價格享受精彩比賽與活動內容。

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為提升觀賽體驗多元性，今年天母主場本後也增設一區的「非站立應援區」，另外也特別設置粉紅色座椅的「龍粉應援區」，邀請球迷姐妹們相約進場，一起熱血應援。

隨著台式應援魅力席捲海外，味全龍特別與KLOOK合作，推出海外球迷專屬售票方案，無論是3月20日全面開賣的天母棒球場賽事，或3月28日全面開賣的台北大巨蛋比賽，海外旅客皆可透過KLOOK平台輕鬆購票，提前鎖定座位，親身體驗現場震撼。（編輯：龍柏安）1140311