中信兄弟雙冠榮耀特展 3/22大巨蛋登場為期9天

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（中央社記者楊啟芳台北16日電）中職中信兄弟隊今天表示，球團將於22日至30日，在台北大巨蛋舉辦為期9天的「雙冠榮耀特展」，慶祝去年兄弟奪下中職年度總冠軍，及台灣隊在世界12強棒球賽奪下世界冠軍榮耀。

中信兄弟在去年獲得中華職棒35年年度總冠軍，同年年底，台灣隊更在世界棒球12強賽中奪得冠軍金盃。兄弟球團發布新聞稿表示，從基層棒球的點滴耕耘，到中華職棒的每一場拚戰，台灣棒球用長年累積的努力，終於站上世界之巔。

球團指出，中信兄弟「雙冠榮耀特展」將作為2024年世界棒球12強賽冠軍獎盃中職6隊巡迴展出的首站，展覽重點包括「中華職棒35年總冠軍獎盃」、「世界棒球12強賽冠軍獎盃」及「12強冠軍戰最後一個雙殺Play的雙殺球與一壘壘包」等，還原最震撼人心的奪冠瞬間。

從22日中信兄弟在台北大巨蛋的官辦熱身賽起，搭上29日中信兄弟主場開幕戰，兄弟球團表示，現場將展出中華職棒35年總冠軍獎盃，「這座隊史第10座冠軍金盃，是黃衫軍團們一整年努力拚搏的成果，更承載著球隊的榮耀傳承，以及無數球迷多年來的支持與期待」。

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除了雙冠冠軍獎盃、雙殺球及壘包之外，特展現場也將有中信兄弟參與12強賽的教練、球員介紹，以及球員們在12強賽中使用的實戰用品等。

開展首2日還有中信兄弟球員見面會，將邀請「小可愛」江坤宇、「巨蛋王」曾頌恩、「岳家大哥」岳東華到展覽的舞台區與球迷互動，分享2次奪冠的心路歷程，平日也有雙冠英雄球員雙面小卡（共5款），每日不同選手、限量發送。（編輯：管中維）1140316