陳克羿先發好投 桃猿官辦熱身賽擊敗獅奪第3勝

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（中央社記者謝靜雯台北18日電）中職官辦熱身賽樂天桃猿今天與統一7-ELEVEn獅隊交手，桃猿隊先發投手陳克羿4局無失分好投壓制，陳晨威3安1打點，桃猿終場以2比1拿下官辦熱身賽第3勝。

桃猿隊今天與獅隊在嘉義市立棒球場交手，桃猿隊開賽就有得分攻勢，1局下陳晨威率先敲出安打，1人出局後廖健富二壘打送回團隊第1分，2局下1人出局後張閔勛、馮健庭都敲出安打，2人出局後陳晨威補上二壘打替球隊多添1分保險分。

桃猿隊先發投手陳克羿今天開賽首局稍微有狀況，被敲出2支安打、投出1次四壞保送，但力守不失分，2局過後回穩，直到4局才又被敲出安打，不過沒讓對手延續攻勢。

陳克羿今天總計用55球投4局，被敲出3支安打，投出1次三振、1次四壞保送，無失分，奪下勝投；陳晨威1局、2局都敲出安打，7局下敲出個人單場第3安、貢獻1分打點。

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獅隊前8局都沒能拿下分數，直到9局上1人出局後陳重羽獲得四壞保送，靠著滾地球推進，邱智呈補上安打，送回獅隊第1分，但攻勢沒能延續，獅隊吞敗。

獅隊先發新洋投梅賽斯（Cristopher Mercedes）今天總計用65球投4.2局，被敲出5支安打，投出5次三振、沒有四死球保送，失掉2分責失分、承擔敗投。（編輯：張雅淨）1140318