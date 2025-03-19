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艾璞樂先發4局無失分 中職熱身賽龍隊擊退兄弟

2025/3/19 21:22
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（中央社記者楊啟芳台北19日電）中職今天在斗六棒球場的官辦熱身賽，味全龍隊洋投艾璞樂先發投4局無失分、送出5次三振，中信兄弟羅戈則是投3局失1分，龍隊在第8局攻下超前分，終場以3比1擊退兄弟。

龍隊的李凱威在1局下擊出內野安打上壘後，成功盜上二壘，接著朱育賢再敲安打送回1分；不過5局上兄弟的張志豪、岳東華接連敲安打，加上中外野手郭天信失誤，攻回追平分。

一直到8局下龍隊再度有攻勢，曾聖安、郭嚴文敲出安打後，李凱威擊出滾地球帶有1分打點，超前比分，接著張祐銘再擊出1打點滾地球，終場龍隊就以3比1擊退兄弟。

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龍隊今天推出洋投艾璞樂（Tyler Eppler）先發，他用46球投4局，被敲出2支安打，沒有出現保送，丟出5次三振，沒有失分。接著林逸達投1局，失掉1分非責失分，之後林子昱、陳禹勳、吳君奕、呂偉晟登板各投1局，都沒有失分，守下勝利。

兄弟此戰則由前富邦悍將洋投羅戈（Nivaldo Rodriguez）先發登板，用41球投3局，僅被擊出2支安打，沒有出現保送，送出4次三振，失掉1分。接著鄭凱文接替登板，用41球長中繼投3局，被敲2支安打、無失分；不過最後李振昌投1局失2分（1責失）。（編輯：張雅淨）1140319

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