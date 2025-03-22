兄弟洋投黃博多咬牙籤引熱議 說明會讓自己放鬆

（中央社記者楊啟芳台北22日電）中職中信兄弟洋投黃博多投球時有咬著牙籤的習慣、引起熱議，他今天表示，在幾年前就養成這樣的習慣，咬著牙籤會讓自己在場上比較放鬆，比較不喜歡咬菸草會分泌口水的感覺。

中信兄弟今年簽下有大聯盟資歷的26歲新洋投黃博多（Humberto Castellanos），他已經在2日對日職火腿隊的交流賽登板過，中職官辦熱身賽也登板2場，且他在投球時會咬著牙籤的行為引起球迷討論。

談到這個習慣，黃博多今天表示，咬著牙籤會讓自己在場上投球比較放鬆、不會緊張，「雖然很多選手會吃菸草，但自己偏向咬著牙籤，之前我也有試過咬口香糖、菸草，但嘴巴會分泌出很多口水、有點不舒服，所以含著牙籤比較舒服。」

黃博多是在3、4年前開始有咬牙籤的習慣，「就是要把一個物品放在嘴巴咬著，心情會比較放鬆，所有東西都可以咬著，也可以是瓶蓋，也有人會咬著牙套。」

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另外，中信兄弟昨天對上味全龍的比賽，黃博多與龍隊打者朱育賢相視而笑的舉動也引起熱議，黃博多笑說：「昨天是因為投了1顆失投球直球，結果他（朱育賢）沒有打好，我知道如果這球被他打到會飛很遠，他也知道等不到這麼好打的直球了，所以我們互相就笑了一下。」

黃博多指出，他會對每個打者保持最尊敬態度，特別看到朱育賢的打擊率、體型及揮棒樣子，就知道他是重砲。談到目前來台灣打球是否適應，黃博多則說：「目前感覺很開心，來台灣前有做足準備，才有現在這個進度，希望上場就做到最好、享受比賽，唯一目標幫助球隊贏球。」（編輯：陳政偉）1140322