澳修改2032布里斯本奧運計畫 擬建6萬個座位新場館

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（中央社雪梨24日綜合外電報導）澳洲今天表示，經歷多年「混亂和危機」之後，正在大幅修改耗資數十億美元的2032年布里斯本夏季奧運主辦計畫。

根據報導，兩年前宣布的70億澳元（新台幣1452億元）基礎設施計畫大部分內容都做了修改，新計畫包括一座擁有6萬個座位的新體育場。

昆士蘭州州長克里沙傅利（David Crisafulli）在新計畫正式公布前對記者表示：「這是確保我們確實提供代際基礎設施的計畫，也是確保我們在全世界目光注視時，舉辦一屆精彩奧運的計畫。」

昆士蘭州首府布里斯本2021年7月取得2032夏季奧運和帕拉林匹克運動會（Paralympic Games）主辦權，這是繼1956年墨爾本和2000年雪梨之後，奧運第3次回歸澳洲。

2年前，昆士蘭州時任中左翼工黨（Labor）政府宣布打算擴建著名的加巴（Gabba）板球場，並新建一座可容納1萬7000人的室內體育場。

但包括布里斯本「郵報」（The Courier Mail）在內的澳洲媒體表示，改造加巴板球場和新球場的計畫，現在預計取消。

根據「郵報」報導，先前計劃的14個布里斯本奧運場館中，共有6個將被更改或砍掉。

「郵報」指出，新計畫可能會包括在布里斯本的維多利亞公園（Victoria Park）建造一座擁有6萬個座位的新體育場。

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克里沙傅利說，他已與總理艾班尼斯（Anthony Albanese）討論了修訂後的計畫。艾班尼斯的工黨政府將於5月舉行大選。

在先前計畫中，聯邦政府承諾支付布里斯本奧運大部分基礎設施的費用。（譯者：鄭詩韻/核稿：陳昱婷）1140324