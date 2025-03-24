紐西蘭3比0踢倒新喀里多尼亞 晉級世足會內賽

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（中央社紐西蘭奧克蘭24日綜合外電報導）紐西蘭國家男子足球隊今天以3比0擊敗南太平洋法屬新喀里多尼亞，第3次晉級世界盃足球賽會內賽。不過，陣中目前效力諾丁罕森林隊（Nottingham Forest）的前鋒伍德在此役中受傷下場。

法新社報導，被稱為「全白軍團」（All Whites）的紐西蘭國家男子足球隊憑藉下半場3顆進球，躋身明年的會內賽。除了聯合主辦國美國、加拿大與墨西哥外，日本已成為首支晉級會內賽的勁旅，紐西蘭今天跟進。

然而，紐西蘭在奧克蘭舉行的2026年世界盃足球賽（World Cup）大洋洲區會外賽最後決賽中勝出，卻也付出了代價，狀態正佳的隊長伍德（Chris Wood）在比賽中似乎髖部受傷。

這場比賽於伊甸公園（Eden Park）體育場舉行，伍德在下半場開始後不久轉身射門時受傷，需要接受治療，隨即在第54分鐘跛行下場。

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新喀里多尼亞晉級的希望還未完全破滅。他們將進入跨洲附加賽，6國將爭奪最後2個晉級名額。

明年的世界盃賽制已擴編至48隊，這意味著大洋洲區會外賽冠軍將首次直接挺進會內賽。（譯者：王嘉語/核稿：嚴思祺）1140324