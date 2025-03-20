日本2比0踢倒巴林 成首支晉2026世足賽非主辦國球隊

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（中央社埼玉縣20日綜合外電報導）「藍武士」日本隊今天在世界盃足球賽亞洲區資格賽對決巴林，靠著鎌田大地和久保建英下半場進球，最終以2比0取勝，日本確定成為首支獲得2026年世足會內賽參賽資格的非主辦國球隊。

日本隊今晚在2026年世界盃足球賽（World Cup）資格賽亞洲區第3輪C組的賽事前半段沒能踢出精彩表現，直到下半場第66分鐘，鎌田大地才率先射門破網，到了第87分鐘，久保建英再進一球奠定勝基。

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日本在預賽C組成績為6勝1和，積分19分，提前鎖定小組前兩名，確定自動晉級2026世界盃會內賽，這也是日本連8屆闖進世界盃。

除了日本確定踢進2026世界盃會內賽，主辦國美國、加拿大和墨西哥則因地主身分而自動取得參賽資格。（譯者：陳彥鈞/核稿：徐崇哲）1140320