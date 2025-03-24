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衛蘭德首度亮相先發勝 獅官辦熱身賽擊敗雄鷹

2025/3/24 21:44（3/24 21:56 更新）
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中華職棒統一獅隊新洋投衛蘭德（Joe Wieland）24日官辦熱身賽首度亮相，對台鋼雄鷹先發投2局無失分奪勝投、率隊搶勝。（統一獅隊提供）中央社記者謝靜雯傳真 114年3月24日
中華職棒統一獅隊新洋投衛蘭德（Joe Wieland）24日官辦熱身賽首度亮相，對台鋼雄鷹先發投2局無失分奪勝投、率隊搶勝。（統一獅隊提供）中央社記者謝靜雯傳真 114年3月24日
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（中央社記者謝靜雯台北24日電）中職統一7-ELEVEn獅隊新洋投衛蘭德今天官辦熱身賽首度亮相，先發投2局無失分奪勝投，獅隊攻勢串聯，蘇智傑2安1打點、林安可開轟，終場以6比1擊敗台鋼雄鷹隊。

獅隊今天在嘉義市立棒球場與雄鷹交手，獅隊新洋投衛蘭德（Joe Wieland）扛先發，開賽稍微有狀況，1局下1人出局後接連被曾子祐、王柏融敲出安打，但及時回穩，讓魔鷹（Steven Moya）敲出左外野方向飛球出局，再三振吳念庭化解失分危機。

衛蘭德2局下被首名打者敲出安打，但接著連抓3個出局數，沒讓雄鷹隊延續攻勢；衛蘭德總計用35球投2局，被敲出3支安打，投出3次三振、沒有四死球保送，無失分。

獅隊2局上1人出局後林子豪敲出三壘打、林培緯補上安打，送回團隊第1分，獅隊林安可4局上開轟，陽春砲替球隊多添分數，也是林安可今年官辦熱身賽個人第2轟。

獅隊5局上攻勢再起，1人出局後陳聖平三壘打、胡金龍代打敲出帶有打點的安打，蘇智傑安打推進，陳傑憲高飛犧牲打再添1分。

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獅隊7局上1人出局後陳聖平選到四壞保送，潘傑楷安打推進，蘇智傑補上安打送回球隊第5分，李丞齡高飛犧牲打再替球隊多添1分保險分。

獅隊今天3局啟動牛棚投手，高塩將樹、尹柏淮、林子崴、王鏡銘依序登板，高塩將樹投3局失掉1分責失分，其餘投手沒有掉分，獅隊順利搶勝。（編輯：張雅淨）1140324

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蘇智傑
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