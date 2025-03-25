NBA戴維斯復出拿12分 獨行俠擊退籃網收2連勝

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（中央社記者黃巧雯台北25日電）美國職籃NBA達拉斯獨行俠球星戴維斯睽違1個多月、今天在客場復出，拿下12分、6籃板，加上馬歇爾攻下22分，率隊120比101擊敗布魯克林籃網，收下2連勝，續拚附加賽資格。

獨行俠在今年季中交易大限之前，將看板球星唐西奇（Luka Doncic）送往洛杉磯湖人，換來戴維斯（Anthony Davis），但戴維斯僅在2月9日對戰休士頓火箭出賽、拿下26分，就因大腿內收肌拉傷提前退場。

獨行俠雖曾和戴維斯討論，本季提前關機的可能性，但戴維斯堅持復出，在缺陣18場比賽後，在今天對戰籃網一役重返賽場，而謹慎起見，總教練基德（Jason Kidd）也將戴維斯出賽時間限制約28分鐘。

戴維斯開賽不到15秒就在籃下接獲隊友華盛頓（P.J. Washington）妙傳，以雙手扣籃宣示回歸，而獨行俠靠著華盛頓前2節拿下11分，半場打完以62比48領先。

戴維斯第3節還剩2分02秒時中距離跳投，為獨行俠開啟一波9比0攻勢，幫助球隊領先達22分。

籃網的克萊克斯頓（Nic Claxton）決勝節率隊展開反攻，連續命中三分，一度將差距縮小至13分，但團隊攻勢就此停擺，最後3分鐘未再有分數進帳。

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獨行俠拿下2連勝後，戰績以戰績35勝37敗，擠下鳳凰城太陽，升至西部第10，在主控厄文（Kyrie Irving）因左膝十字韌帶撕裂，本季確定報銷後，戴維斯將率領球隊，力拚附加賽資格，復出首戰出賽27分鐘，9投6中、進帳12分，外加6籃板、3助攻。

獨行俠全隊7人得分雙位數，替補的馬歇爾（Naji Marshall）拿下全隊最多22分，華盛頓、丁威迪（Spencer Dinwiddie）各得16分。至於籃網以克萊克斯頓19分最佳，強生（Cameron Johnson）17分次之。（編輯：龍柏安）1140325