謝國城盃少棒彰化勝 小五鄭兆恩完投偶像德保拉

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（中央社記者謝靜雯台北25日電）謝國城盃少棒賽彰化東山敗部與花蓮中原交手，東山陣中唯一五年級球員鄭兆恩先發扛住壓力完投6局失2分，率隊以16比2獲勝。鄭兆恩對控球有自信，偶像是中信兄弟洋投德保拉。

114年謝國城盃少棒賽，彰化東山預賽首戰碰上「大魔王」台北東園，吞敗落入敗部沒有退路，昨天擊敗新竹市關東國小，今天與花蓮中原國小交手，投打也有發揮。

鄭兆恩前3局僅被敲出1支安打沒有失分，4局接連被敲安打失掉1分，5局再因為不死三振、被敲安打、高飛犧牲打再掉1分。鄭兆恩用76球完投6局，被敲出6支安打，投出4次三振、1次保送，失掉2分責失分，奪下勝投。

東山團隊敲出17支安打打線串聯，黃翔恩單場3安、3局開轟，貢獻3分打點，許庭瑋6局也開轟，東山順利搶勝。

東山教練郭長鑫表示，雖然首戰就遇上台北東園吞敗，但提醒球員發揮實力，把場上該做的做好，這兩場比賽感覺越來越好。

郭長鑫表示，鄭兆恩是陣中唯一五年級球員，賽前就設定要讓鄭兆恩扛這場比賽先發，球速雖然不快，但控球好，變化球準度不錯，算是比較穩定的投手，個性方面，比較內向文靜。

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「暴哥」鄭兆恩坦言，知道要扛先發投手有點緊張，想辦法調適心態，自評今天表現還可以，直球狀況比較好，但變化球沒有很好，投球、打擊都有練，比較喜歡當投手，對控球有信心。

鄭兆恩從小跟著爸爸一起看職棒，是中信兄弟的球迷，會和爸爸一起玩球，小學三年級加入球隊，偶像是兄弟洋投德保拉（Jose De Paula），因為他的滑球和曲球都投很好。（編輯：管中維）1140325