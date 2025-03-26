UBA世新女籃拚6連霸 林紀妏笑稱是小巨蛋菜鳥

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（中央社記者黃巧雯台北26日電）尋求大專籃球聯賽（UBA）女子組6連霸的世新大學，全隊幾乎都有在台北小巨蛋比賽經驗，總教練林紀妏今天笑稱自己是小巨蛋菜鳥，要問球員休息室在哪裡。

世新女籃在112學年度UBA完成5連霸後，球隊陣容異動，林紀妏更是臨危授命接下兵符，世新本季僅註冊9名球員，先通過預賽考驗，接著在6強複賽直到最後一場比賽結束才確定搭上4強末班車。

113學年度UBA公開一級4強決賽29日將在台北小巨蛋登場，世新大學女籃今天舉辦前進4強決賽誓師大會，林紀妏接受媒體聯訪時表示，能夠一路走到這裡，是她做夢都沒想過，感謝球員沒有放棄，「在我的心目中她們已經是冠軍。」

世新4強將遭遇文化大學，對手無論是得分、失分、籃板、助攻各項數據排名都高居第1。林紀妏表示，文化擁有速度和優異的身體素質，儘管想要短時間超越很困難，但還是會盡球隊所能，並喊話目標就是6連霸。

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相較於球員幾乎都有小巨蛋出賽經驗，林紀妏則是第1次，她開玩笑表示，「我是小巨蛋菜鳥，到時候要問球員從哪裡進去？休息室在哪裡？」一旁的球員蔡佑蓮聽聞後笑回：「紀妏姐我再帶您去，跟你說休息室密碼。」

另外，世新陣中陳游芷瑄預賽傷了膝蓋，複賽也缺席，至於4強能否歸隊，林紀妏表示，陳游芷瑄仍持續復健中，但至今還未參與球隊訓練，若陳游芷瑄有強烈參賽意願，屆時會讓球員象徵性上場1、2分鐘，基本上球隊主要會以6、7人應戰。（編輯：龍柏安）1140326