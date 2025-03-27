UBA政大拚5連霸 宋昕澔盼成為小巨蛋而生男人

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（中央社記者黃巧雯台北27日電）政治大學男籃將尋求在大專籃球聯賽（UBA）5連霸，總教練陳子威今天表示，期許隊長宋昕澔扛起責任，而宋昕澔期待能跟隨學長游艾喆腳步，成為為小巨蛋而生的男人。

113學年度大專籃球聯賽（UBA）公開一級4強決賽29日將在台北小巨蛋登場，男子組由衛冕軍政大將對決台灣師範大學，另一場由健行科大與輔仁大學爭奪另一張決賽入場券。

尋求5連霸的政大儘管在當家主控游艾喆、外籍生莫巴耶等人挑戰職業或畢業後，球隊一口氣少了7人，但仍展現堅強團隊戰力，不僅本季保持不敗之身，更締造跨季48連勝，將瞄準全勝封王。

儘管政大男籃隊長宋昕澔連2年在8強賽倒數第2戰受傷，所幸都能及時歸隊，他接受媒體聯訪時開玩笑地說：「明年倒數第2場比賽，就不要打好了。」

政大總教練陳子威表示，過去宋昕澔、徐得祈、吳志鍇在高中時期都沒拿過冠軍，今年首度要扛起責任，挑戰屬於他們的冠軍，期許球員能保持平常心，開創屬於他們自己的故事。

陳子威提到，今年這批陣容雖然不如過去的球員有自信，但他們展現企圖心，「進攻端表現比前面學長好，但防守端沒不如學長，相信這批球員會打出自己特色，所以就盡量放大他們的價值。」

過去游艾喆在政大時，被稱為「為小巨蛋而生的男人」，宋昕澔期待能跟隨學長腳步，他表示，今年將輪到他扛責任，儘管壓力大，但會設法轉化成動力。

談到4強將對決政大，台師大前鋒林韋愷認為，壓力絕對沒政大那麼大，畢竟對手處於連勝狀態，雖然外界相對不看好台師大，但將秉持著挑戰者心態拚衛冕軍， 「球是圓的，還沒打之前，真的很難講。」

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對於林韋愷、健行的劉丞勳而言，都將迎接在UBA生涯最後2場比賽，也將是兩人在投入職籃選秀前，證明身價的最好機會。林韋愷表示，比起證明身價，更想要與隊友專注拚完最後這幾場比賽。

另外，手握3冠的健行包括本季在內，連續10季躋身4強行列，只是自108學年度後，已有4年未嚐到冠軍滋味，過去2年決賽碰上政大都鎩羽而歸。大四的劉丞勳感嘆時間流逝之快，他表示，大一進來時，前面有學長谷毛唯嘉、陳范柏彥，到現在自己成為學長，很珍惜最後2場比賽，目標將瞄準冠軍。（編輯：李亨山）1140327

宋昕澔 UBA宋昕澔飆31分擊退健行 政大開季15連勝