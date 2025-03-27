文化女籃拚UBA第20冠 鄭慧慈喊已做好準備

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（中央社記者黃巧雯台北27日電）文化大學女籃將尋求在大專籃球聯賽（UBA）公開一級第20冠，隊長鄭慧慈今天表示，已經做好準備，希望能以冠軍為今年球季作結。

113學年度大專籃球聯賽（UBA）公開一級4強決賽29日將在台北小巨蛋登場，女子組連5屆都是由相同班底組成，儘管複製上屆4強對戰戲碼，但態勢已經大不同，其中尋求6連霸的世新大學，在歷經教頭和部分主力出走後，本季採取精兵政策，大多以6人應戰，在通過預賽考驗後，更是驚險搭上4強末班車。

至於坐擁UBA公開女一級最多19冠的文化女籃，繼106學年度完成4連霸後，就未嚐冠軍滋味，本季來勢洶洶，6強複賽全勝、以頭號種子晉級，將對決衛冕軍世新，另一場則由台灣師範大學與佛光大學爭奪前進決賽機會。

從複賽結束到4強決賽，4隊有超過一個月時間備戰，文化隊長鄭慧慈接受媒體聯訪時表示，這段時間除了認真準備外，也希望能穩住心態，戰戰兢兢面對接下來小巨蛋2場比賽，「經過一個月調整，各隊不知道有沒有調整好，但我們就做好準備。」

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儘管鄭慧慈擁有豐富在小巨蛋出賽經驗，但她坦言，每年進來小巨蛋都有不同感覺和體驗，本季更是在擔任隊長後，與學妹有更多對話，彼此不斷溝通、調整，年輕球員整合與融入，也讓她覺得有不一樣的感受。

她說，每年都會以冠軍為目標，目前已經準備好要迎接小巨蛋比賽、甚至進入冠軍賽，希望以冠軍為今年球季作結。（編輯：陳政偉）1140327