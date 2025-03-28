中職6隊開季28人名單有亮點 兄弟帶2新秀投手

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（中央社記者謝靜雯台北28日電）中職36年賽季明天開打，今天公布各隊開季28人名單，中信兄弟帶入去年選進新秀投手伍立辰、陳冠穎，味全龍去年首輪指名外野手曾聖安也在名單中。老將林智勝、胡金龍也是一軍出發。

中職開幕戰將於明天在台北大巨蛋開打，由去年冠軍戰組合中信兄弟與統一7-ELEVEn獅隊交手，今天公告6隊開季28人名單，台鋼雄鷹、富邦悍將、樂天桃猿列滿28人。

兄弟開季名單中僅列洋投德保拉（Jose De Paula），名單中亮點為去年選秀選進的投手伍立辰、陳冠穎，兩人目前都沒有一、二軍出賽紀錄。

龍隊總教練葉君璋先前就預告，去年選秀首輪選進外野手曾聖安將一軍出發，另外透過自由球員（FA）轉隊制度網羅的野手陳子豪、朱育賢也都在名單中。

龍隊43歲老將林智勝引退年，看一場少一場，開季也將從一軍出發；龍隊開季名單中洋投為艾璞樂（Tyler Eppler）、鋼龍（Drew Gagnon）。

獅隊41歲野手胡金龍今年也是引退年，開季有在一軍名單中，至於「金鏞連線」另一名野手陳鏞基則沒有在名單中；獅隊開季名單列2名洋投，分別為梅賽斯（Cristopher Mercedes）、布雷克（Brock Dykxhoorn）。

桃猿開季名單列2名洋投為魔神樂（Marcelo Martinez）、威能帝（Pedro Fernandez），透過自由球員補償從龍隊選進的投手呂詠臻開季也是一軍出發，另外2022年第6輪選進的野手董順傑目前還沒有一軍出賽紀錄，今年也獲得一軍出發機會。

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富邦悍將開季列3名洋投魔力藍（Shawn Morimando）、力亞士（Roenis Elías）、富藍戈（Enderson Franco），去年季後網羅釋出球員捕手魏全、投手廖任磊、李吳永勤、賴鴻誠也獲得開季一軍出發機會。

台鋼雄鷹隊開季4名洋將分別是洋砲魔鷹（Steven Moya）、洋投艾速特、後勁、吉田一將，去年選秀第4輪被選進的內野手曾昱磬熱身賽有表現，目前沒有一軍出賽紀錄，也獲得開季一軍出發的機會。（編輯：陳政偉）1140328