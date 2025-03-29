花滑世錦賽劉美賢奪金 坂本花織摘銀無緣4連霸

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（中央社波士頓28日綜合外電報導）美國華裔花式滑冰選手劉美賢（Alysa Liu）今天在美國波士頓憑著長曲精彩的表現，勇奪世界花滑錦標賽女子組冠軍，粉碎日本名將坂本花織4連霸希望。

法新社報導，劉美賢2022年在16歲時一度暫別賽場後，去年重返競技舞台。她在這次比賽中面對坂本花織時頂住壓力，在長曲表現出色，成為自麥斯納（Kimmie Meissner）2006年奪金以來第一位贏得世錦賽冠軍的美國女子選手。

年僅19歲的劉美賢接受美國國家廣播公司（NBC）訪問時表示：「這是個瘋狂的故事」。她說：「我根本沒想過復出後會拿下世界冠軍頭銜。」

她也驚訝地表示：「我根本沒想到會在短曲結束後排名第一，我不認為自己是世上最好的選手，當下感覺不像是贏了，不過現在，我必須消化這一切。」

在短曲領先的劉美賢，在長曲最後一個出場，並目睹在短曲排名第5的坂本花織比完長曲後排名前進到第1。不過她後來以美國「迪斯可女王」唐娜桑瑪（Donna Summer）歌曲MacArthur Park作為長曲曲目，以亮眼表現驚豔TD花園球場（TD Garden）全場觀眾。

劉美賢今天在長曲拿下148.39分，總分222.97分，一舉奪下最終勝利。

劉美賢表示：「這是我本賽季所有比賽中最完美的表現，甚至比訓練時還要出色。」當觀眾為她的表現歡呼時，她滿臉驚喜地離開冰場。

坂本花織尋求成為65年來首位4連霸的女子選手，但她在短曲表現失常，只排名第5。不過她在長曲充分發揮，得到146.95分，總分217.98分，一度衝上排頭。劉美賢結束長曲等待分數出爐時，坂本花織先衝過去恭賀她。

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劉美賢曾形容她復出的第一個完整賽季為「起步賽季」，如今在世錦賽大放異彩，成為2026年義大利米蘭－柯蒂納（Milan-Cortina）冬季奧運會奪金大熱門。

日本選手千葉百音在短曲結束後暫居第2，在長曲獲得141.80分，總分215.24，拿下世錦賽銅牌。（譯者：楊惟敬/核稿：盧映孜）1140329