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平野惠一期待兄弟2新秀投手 新球季盼兼顧養成

2025/3/29 16:18
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（中央社記者楊啟芳台北29日電）中職新球季今天在台北大巨蛋開打，中信兄弟開季名單帶了2名新秀投手伍立辰、陳冠穎，教頭平野惠一表示，很期待2人的未來性，今年挑戰連霸的同時，也盼兼顧年輕球員養成。

伍立辰去年是季中選秀兄弟第2指名，陳冠穎為第3指名，伍立辰在今年官辦熱身賽出賽4場、投5局，沒有掉責失分，拿下2次中繼成功；陳冠穎則是出賽5場、投4.1局，失掉1分，好表現讓他們2人順利入選今年兄弟開季一軍名單。

對於伍立辰、陳冠穎2名新秀，兄弟總教練平野惠一直呼非常期待他們的表現，目前他們的定位會先以中繼為主，不過因為2人都還年輕，未來也有機會擔任先發投手。

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對於2名新秀的期望，平野惠一說：「畢竟一軍打者非常厲害，對他們期待的不太會是成績，而是站上投手丘的氣勢、自信，並把練習的東西展現出來，期待他們未來能成為球隊堅實的陣容。」

兄弟去年是總冠軍隊伍，今年要挑戰連霸，談到新球季展望，平野惠一表示，「要連霸是很困難的事，而且隊內年齡有高齡化趨勢，知道要在養成跟戰績並進是很難的事。」平野惠一指出，有些球員去年表現好，但今年身體狀況還沒調整好所以還沒上一軍，「對年輕球員來說也是很好的競爭機會。」（編輯：陳政偉）1140329

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