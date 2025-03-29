UBA健行與政大爭冠 劉丞勳喊話沒在怕

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（中央社記者黃巧雯台北29日電）健行科大今天在大專籃球聯賽（UBA）男子組4強，在劉丞勳20分、14籃板領軍下，率隊以82比73擊退輔仁大學，明天將與尋求5連霸的政治大學爭冠。劉丞勳喊話，已做足準備，沒在怕。

113學年度大專籃球聯賽（UBA）公開男一級4強決賽今天在台北小巨蛋舉行，壓軸由曾在105、107與108學年度3度奪冠的健行出戰重返4強的輔大。

本季成為UBA公開一級歷史得分王、健行前鋒劉丞勳，在面對個人UBA生涯最後2場賽事，上半場與徐宏瑋率隊取得42比35領先，而輔大陣中本季場均得分18.9分外籍生凱德爾因傷勢未癒，只能坐壁上觀

雙方易籃後，劉丞勳不僅在三分線開火，更靠著切入上籃搶分，帶動球隊得分氣勢，第3節打完將分數拉開至70比52。

輔大決勝節多點開花，倒數1分46秒追成只剩7分差，而健行的陳威宇關鍵時刻連續得分，重新穩住局面。

健行劉丞勳攻下20分、14籃板，徐宏瑋也貢獻20分，替補出發陳威宇則是16分入袋，幫助球隊連3年挺進冠軍戰，明天將與政大交鋒，將力拚重返榮耀。

健行總教練劉孟竹接受媒體聯訪時表示，輔大今天帶給球隊很大威脅，並肯定對手奮戰精神，而他也提到在劉丞勳投籃不穩定時，所幸徐宏瑋能挺身而出，展現團隊氛圍，並感謝球員在被對手拉近分數之際，能頂住壓力。

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徐宏瑋在決勝節最後5分多鐘因抽筋退場，而劉丞勳直接上前抱起徐宏瑋到場邊休息，展現好交情，徐宏瑋笑著說：「他經常這樣子，私底下感情很好，他剛才那樣抱，我覺得還好啦，我習慣了。」

不過，儘管健行4強賽贏球，劉丞勳認為，仍有一些小失誤，將儘速修正，面對強敵政大，他強調，從8強到4強接近1個月時間備戰，大家已經做好準備，「所以沒在怕。」（編輯：陳政偉）1140329

113學年度UBA大專籃球聯賽公開男一級4強戰29日晚間在台北小巨蛋由健行科大與輔仁大學交手，終場由健行以82比73奪勝、晉級冠軍戰，賽後健行球員開心慶祝。中央社記者翁睿坤攝 114年3月29日

113學年度大專籃球聯賽（UBA）輔仁大學29日在公開男一級4強戰交手健行科大，輔仁陣中莫森（左）繳出20分外帶11籃板的雙十佳績，可惜最終輔仁仍以73比82吞敗，無緣爭冠。中央社記者翁睿坤攝 114年3月29日

113學年度大專籃球聯賽（UBA）公開男一級4強戰29日晚間最後一場賽事由健行科大對戰輔仁大學，輔仁林哲宇（持球者）全場拿下16分，可惜球隊仍無緣勝利，以73比82落敗。中央社記者翁睿坤攝 114年3月29日