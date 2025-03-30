UBA王翊仲20分領軍 輔大擊敗台師大奪季軍

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（中央社記者黃巧雯台北30日電）輔仁大學今天在113學年度大專籃球聯賽（UBA）公開男一級季軍戰，靠著王翊仲拿下20分、7助攻，率隊以89比78擊敗台灣師範大學，拿下季軍。

輔大外籍生凱德爾在UBA複賽受傷後，在台北小巨蛋最後2場比賽持續高掛免戰牌，輔大在昨天4強不敵健行科大後，今天與台師大爭奪季軍。

輔大由外籍生莫森頂上得分缺口，加上王翊仲串聯球隊攻勢，上半場率隊以50比36領先，而台師大欠缺更多得分點，攻勢集中在林韋愷身上，前2節獨攬17分。

台師大下半場持續追分，在決勝節還剩1分10秒追到僅剩6分差，輔大的莫森關鍵時刻先是投進2分，加上張傑程還剩下10秒時拋投命中三分，也徹底澆熄對手反撲氣燄。

輔大的王翊仲攻下全隊最高20分，外加7助攻，莫森也有19分、12籃板演出，幫助球隊拿下季軍。王翊仲接受媒體聯訪時表示，昨天太想要求個人數據，感謝今天賽前教練、隊友沒跟他講話，讓他重新調整好心情。

輔大總教練楊哲宜表示，昨天球員可能對小巨蛋場地陌生，較為緊張和保守，導致整體球的流動不如預期，而今天進攻端有達成賽前教練團所要求的，讓每名球員都有機會碰到球。

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楊哲宜指出，拿下季軍對球隊而言只是個開始，希望能讓球員理解，「就算我們身材條件不是最好，只要大家願意相信一件事情，就可以走到大家想要走的地方。」

至於本季成為台師大隊史首位UBA千分男的林韋愷，今天在UBA生涯最終戰進帳23分，雖以輸球收場，但他表示，為了台師大已盡力完成最後2場比賽，覺得沒有遺憾，希望學弟在汲取小巨蛋這2場經驗後，能傳承下去，並設法推進名次。（編輯：張雅淨）1140330

113學年度大專籃球聯賽（UBA）公開男一級季軍戰30日下午由輔仁大學與台師大交手，輔大李譽宸（圖）全場貢獻12分，助隊終場以89比78搶下季軍。中央社記者吳家昇攝 114年3月30日

113學年度大專籃球聯賽（UBA）公開男一級台師大30日在季軍戰交手輔仁大學，台師大林韋愷（右）全場拿下23分無用，終場台師大仍以78比89吞敗。中央社記者吳家昇攝 114年3月30日

113學年度大專籃球聯賽（UBA）30日下午在小巨蛋進行公開男一級季軍戰，台師大廖子程（右）全場拿下21分外帶10籃板，可惜球隊仍無緣勝利，終場以78比89落敗。中央社記者吳家昇攝 114年3月30日