平野惠一朝邊養成邊贏球目標努力 點開季慢熱課題

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（中央社記者謝靜雯台北30日電）中職中信兄弟隊昨天開幕戰讓兩名新秀投手伍立辰、陳冠穎完成生涯初登板，總教練平野惠一希望朝邊養成邊贏球的目標努力；兄弟開幕首戰吞敗，平野惠一也點出開季慢熱的課題。

兄弟隊開季一軍帶入兩名去年選秀選入投手伍立辰、陳冠穎，兩人都沒有二軍出賽紀錄，直接一軍出發，昨天都完成一軍生涯初登板，依序在8、9局登板，各投1局無失分。

平野惠一表示，投手調度有視戰況安排，昨天登板是很好的機會。對於讓新秀直接一軍出賽的安排，平野惠一也提到，職棒環境要持續保持危機感，從去年開始有感於兄弟主力高齡化，有必要培養年輕球員。

平野惠一也提到，要邊養成邊贏球是很難的目標，但希望可以努力做到這點，有計劃性的培養年輕球員；從秋訓、春訓觀察，年輕球員成長還不夠、也有很多不足。

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兄弟今年季前兩場在台北大巨蛋的官辦熱身賽1分未得，昨天開幕戰在台北大巨蛋迎戰統一7-ELEVEn獅隊也沒能得分，平野惠一表示，沒有特別在意在大巨蛋沒得分這件事，室內球場、室外球場環境不同，需要不斷調整。

平野惠一也提到，春訓針對打擊問題有做調整，但兄弟的狀況跟去年球季差不多，開季有「慢熱」的狀況，是需要解決的課題，但不需要太擔心，相信球員會慢慢調整進入狀況。（編輯：黃名璽）1140330