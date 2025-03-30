UBA政大宋昕澔調適壓力證明自己 獲男子組FMVP

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（中央社記者黃巧雯台北30日電）政治大學男籃今天在大專籃球聯賽（UBA）完成5連霸，隊長宋昕澔成功調適壓力，並獲選冠軍戰最有價值球員（FMVP），他說，很開心證明即使沒有游艾喆、莫巴耶，還是能夠奪冠。

政大在當家主控游艾喆、外籍生莫巴耶挑戰職籃後，宋昕澔本季接棒隊長重任，並擔任場上指揮官，今天大專籃球聯賽（UBA）公開男一級冠軍戰，拿下全隊最高19分，率隊以88比70輕取健行科大，完成5連霸。

宋昕澔賽前期待能跟隨學長游艾喆腳步，成為為小巨蛋而生的男人，能順利幫助球隊延續霸業，也讓他稍稍鬆一口氣。

宋昕澔接受媒體聯訪時表示，擔任隊長壓力很大，一直想證明給大家看，即使沒有游艾喆、莫巴耶，還是能夠拿下冠軍，並締造5連霸，「今天做到了、非常開心，也為自己驕傲」，他也感謝教練，讓他從得分後衛轉型到控球，帶領團隊奪冠。

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談到獲選FMVP，宋昕澔坦言沒想過，他強調，教練曾說過，先不要想FMVP，必須得贏球才有FMVP，而這座獎項是屬於全隊，畢竟是由大家一起贏下比賽。

至於女子組部分，中鋒鄭慧慈不僅成為公開一級首位1000分、1000籃板、200助攻、100抄截球員，還帶領文化大學重返榮耀，奪得隊史第20冠，也獲得FMVP殊榮。（編輯：陳正健）1140330