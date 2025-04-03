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徐若熙已進行實戰投打練習 有望4月中大巨蛋復出登板

2025/4/3 14:48
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（中央社記者楊啟芳台北3日電）中職味全龍隊「龍之子」徐若熙因大腿傷勢趕不上開季，龍隊總教練葉君璋今天表示，徐若熙已經進行實戰投打練習，若調整順利，有望在4月中、台北大巨蛋的主場先發登板。

徐若熙在2月的世界棒球經典賽資格賽（WBCQ）有大腿傷勢，不過2月25日最後一場殊死戰對西班牙隊仍用49球投3.1局，最快飆出98.1英里（約157.8公里）。

徐若熙因大腿傷勢趕不上今年中職開季，葉君璋則指出，目前徐若熙的調整狀況很順利，現在身體已經沒有問題，只剩投球還差一點手感、感覺，昨天已經進行實戰投打練習（Live BP）、投3局，「接下來手感調整到位就沒有問題。」

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葉君璋透露，若接下來一切順利，徐若熙可望在4月中的台北大巨蛋主場登板，味全龍隊將在15日、16日於大巨蛋與樂天桃猿隊交手。

徐若熙去年球季出賽20場含18場先發、投94.2局，投球局數是生涯最多，拿下7勝4敗，送出113次奪三振，防禦率2.47。（編輯：龍柏安）1140403

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