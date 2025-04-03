林岱安超前比數陽春砲獲MVP 獅隊開季4連勝

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（中央社記者謝靜雯台北3日電）中華職業棒球大聯盟統一7-ELEVEn獅隊今天交手樂天桃猿隊，延續連勝氣勢，8局下平手僵局時林岱安超前比數陽春砲帶起一波攻勢，終場以5比2奪開季4連勝，林岱安獲選單場MVP。

獅隊在主場台南棒球場迎戰桃猿，桃猿5局上靠梁家榮二壘打先馳得點，獅隊打線受制於桃猿先發投手黃子鵬，前6局僅敲出零星3支安打，7局下陳傑憲二壘打開啟攻勢，2人出局後林子豪安打幫助球隊扳平比數。

獅隊8局下攻勢再起，林岱安從桃猿中繼投手莊昕諺手中敲出超前比數陽春砲，陳重廷安打延續攻勢，邱智呈選到四壞保送上壘，莊昕諺1個出局數都沒抓到退場。

桃猿換投手王志煊接替登板，獅隊再換上開季代打狀況極佳的41歲野手胡金龍，胡金龍補上帶有打點的安打，延續獅隊攻勢，之後再靠滾地球、失誤、潘傑楷安打再添2分， 8局單局攻下4分、奠定勝基。

胡金龍開季到目前3場出賽都是代打，總計代打3打數敲出3支安打、累積6分打點， 展現老將價值。

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獅隊先發投手胡智爲用70球投4局，被敲出4支安打，投出1次三振、2次四壞保送，無失分、無關勝敗；姚杰宏中繼投2局失1分，劉軒荅登板投1.2局無失分、黃竣彥投1.1局被林政華敲出陽春砲掉1分，但及時回穩、守住球隊勝利，也拿下勝投。

黃子鵬以80球投7局，被敲出5支安打、無四死球保送，投出3次三振，失掉1分責失分，優質先發無關勝敗，莊昕諺承擔敗投。（編輯：李明宗）1140403

中華職棒統一獅隊與樂天桃猿隊3日交手，8局下，獅隊林岱安（圖）敲出超前比數陽春砲，率隊以5比2奪下開季4連勝，林岱安也獲選單場MVP。（統一獅隊提供）中央社記者謝靜雯傳真 114年4月3日