TPBL林信寬轟本季新高25分 雲豹拆戰神止5連敗

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（中央社記者黎建忠台北4日電）台灣職業籃球大聯盟（TPBL）桃園台啤永豐雲豹今天在主場迎戰台北台新戰神，靠著本土球員林信寬攻下本季新高的25分帶動，以100比97終止近期的5連敗。

身高192公分的林信寬，是2023年T1職業籃球聯盟（現已解散）的選秀狀元，更是拿下杭州亞運男子3x3籃球金牌的成員之一；他賽前本季在TPBL，平均每場可替雲豹攻下12.1分，4.2籃板。

主場作戰的雲豹，上半場雖以56比60落後，但第3節靠著林信寬單節7分帶動下，加上團隊防守奏效，讓戰神全隊僅投進6球，前3節結束，雲豹反以82比80超前。

第4節雙方命中率都不高，進入防守肉搏戰，終場前17秒，戰神靠著麥卡倫（Ray McCallum）上籃命中追到97比98的差距，隨後採取犯規戰術，雲豹洋將圖霸（Axel Toupane）2罰俱中。

還擁有最後11秒的戰神，在暫停過後戰術跑不出來，最後只能由丁聖儒在三分線外倉促出手結果籃外大空心，讓雲豹留下這場主場勝利。

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全場攻下25分的林信寬，外帶11籃板，罰球線上也有10罰7中，全都是本季個人新高。賽後他接受媒體訪問時表示，「非常開心，感覺整個人都開了，前陣子狀況很差，但教練和隊友都不斷鼓勵我，今天終於做到了。」

林信寬提到，因為之前三分球命中率不太高，「所以今天一有機會就果斷切入，能製造罰球機會，也是幫助球隊的方法之一」。（編輯：管中維）1140404