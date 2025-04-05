CTPBA職業撞球賽 百名「撞士」較勁爭10萬冠軍獎金

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（中央社台北5日電）2025年CTPBA職業撞球巡迴賽第2站今在中壢新世界國家撞球運動中心開打，共有112名選手參加，力拚總獎金34萬8千元與10萬元的冠軍獎金，現場吸引數百名球迷觀戰。

今天預賽採雙敗淘汰制，取32強晉級明天的決賽，由於比賽適逢清明連假，吸引不少民眾到場觀戰，現場氣氛熱烈。

首日焦點之一為亞運8號球金牌「小魔王」郭柏成，今天首戰輕鬆過關後，47歲的他與昔日撞球女神蘇憶雲都因特殊造型倍受矚目，郭柏成說，自己一頭白髮已有7、8年，早已習慣現在的樣子了，現在的對手大多都是20幾歲，連自己14歲的小孩也有接班打撞球的潛力。

44歲的蘇憶雲過去有「撞球情人」稱號，現在也升格為「蘇媽」，這次同樣頂著一頭白髮相當醒目，不過她說，自己從10歲就開始少年白，比一般人早得多，這次她以一頭俐落短髮與男選手對抗，顯得殺氣十足，不過她自己倒是覺得還好。

另外，將攜手前進8月成都世界運動會的「 火雲邪神」張榮麟與「 港都魔獸」吳坤霖也都現身今天比賽，張榮麟因去年亞錦賽獲10號球金牌而拿到世運會門票，而吳坤霖則因世界排名第3意外遞補。

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曾拿下2013年卡利世運會銀牌的張榮麟笑說，都快忘記當國手的感覺了，「但出國比賽畢竟是代表國家，輸了會丟國人的臉面，也希望能再上層樓。」

同樣是場上亮點的人氣女將江水淨，曾在網路節目「木曜4超玩」擔任「一日學姐」而爆紅，她透露現在除了每天至少練球4小時，還身兼YouTuber與經營球館，現在都靠自己剪片更新頻道內容，希望經營社群平台讓民眾更了解撞球運動。（編輯：龍柏安）1140404