兄弟推蠟筆小新主題日 邀中文版配音員到場原音重現

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（中央社記者謝靜雯台北7日電）中職中信兄弟隊今天宣布將於19、20日舉辦「蠟筆小新：大巨蛋防衛隊！參上！」主題日，球員將穿上「動感超人款」球衣出賽，蠟筆小新中文版配音員曾允凡也將到現場原音重現。

兄弟19、20日將以台北大巨蛋為主場迎戰富邦悍將，今天發布新聞稿表示，中信兄弟首次將動漫IP聯名主題日搬到大巨蛋盛大舉行，限量推出每日100組大巨蛋防衛隊「親子雙人套票」，套票內容包含賽前的大巨蛋球場導覽，能夠坐在板凳席、踏上投手丘親自體驗一日球員，以及商品部優先選購等豐富內容。

主題日也推出4款不同設計概念的主題球衣，分別為「鱷魚阿山款」蠟筆小新最愛吃的巧克比配色經典呈現，「動感超人款」小新化身動感超人並在球衣中結合動感光波元素，穿上球衣一同擊退對手，「春日部防衛隊款」以春日部防衛隊5名小朋友為主軸設計，並搭配春日部防衛隊經典LOGO，體現童趣風格，以及「小新睡衣款」最具代表性的睡衣花紋，結合兄弟的聯名視覺，頗具收藏價值。

此外，還有多款聯名設計款T-Shirt、聯名棒球、手機掛繩、玻璃杯等多種不同品項商品，供球迷選購。賽事當天，球員將穿著「動感超人款」球衣進行比賽，希望藉由動感超人的力量擊退對手，取得勝利。

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兄弟首度在台北大巨蛋打造蠟筆小新與棒球結合的專屬展區，踏入展區彷彿置身春日部的熟悉場景，親自體驗小新的搞笑日常，展區中擺設許多供球迷拍照的可愛打卡造景。不論是蠟筆小新的粉絲還是中信兄弟的球迷，都能在這裡找到屬於自己的回憶，回味這部經典作品的無窮魅力。

兄弟表示，主題日兩天進場的球迷，凡購買內野門票即可獲得「變裝紙頭套」，限定區域可額外獲得「蠟筆小新暖心懶懶毯」及「口袋小金庫零錢包」。此外，更邀請蠟筆小新中文版配音員曾允凡到場原音重現，要讓球迷沉浸在蠟筆小新的童趣世界中。（編輯：張雅淨）1140407