韋宏亮熬過低潮不想辜負期待 球速突破150拚選秀

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（中央社記者謝靜雯新北7日電）投手韋宏亮高中時期是備受期待的好手，經歷傷勢、動刀重回投手丘，畢業後加入新北凱撒棒球隊磨練，不想辜負家人的期待熬過低潮期，球速突破150公里，控球也進步，有意挑戰中職選秀。

19歲投手韋宏亮就讀鶯歌工商時期是備受期待的好手，但高二因傷動刀，休息了一整年，直到高三才重回投手丘，畢業後沒有馬上投入中職選秀，選擇加入新北市成棒隊磨練，今天出席凱撒飯店冠名贊助新北市成棒隊記者會。

新北凱撒棒球隊總教練周宗志看到韋宏亮的成長，點出球速、控球都有進步，目前最快球速約151公里，變化球的壓制力在成棒層級也還算不錯，並具備不會怯場的特質，在球隊中定位終結者角色。

韋宏亮高中最快球速約146公里，去年有入選U23世界盃棒球賽培訓隊赴海外交流賽，他表示，回台之後球速有變快，目前均速提升至146公里左右，最快球速有被測達150公里，進到社會隊後更體會到自主管理的重要性，沒有教練盯著、自主性更重要。

韋宏亮坦言，高二動刀休息整年很痛苦，都不能丟球，只能一直復健、訓練，但既然選擇這條路，遇到傷勢是難免的，還是要堅持下去，知道家人很看好他，「不能辜負他們的期待。」

面對更高層級社會隊的打者，韋宏亮表示，社會隊打者經驗豐富、更會用腦袋打球，沒有這麼好解決，扛起球隊終結者角色是很好的磨練。

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被問起看著高中隊友林鉑濬已踏上旅美路會不會有心急的感覺，韋宏亮表示，不會特別想什麼，想辦法讓自己更進步、投出好表現，自然會被看到。

韋宏亮表示，大概3月左右跟家人、教練討論決定，如果沒有旅外機會，今年將挑戰中職選秀。直球是最有信心的球種，還有滑球、曲球、指叉球等球種，變化球有快慢可以玩速差、當作引誘球種。（編輯：張雅淨）1140407