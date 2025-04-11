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江坤宇2安5打點奪MVP 中職兄弟擊退桃猿奪6連勝

2025/4/11 22:35（4/11 22:56 更新）
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中華職棒中信兄弟隊延續連勝氣勢，11日與樂天桃猿交手，團隊共敲20支安打，其中江坤宇（圖）單場2安5打點，率隊以15比4拿下近期6連勝，賽後也獲選MVP。（中信兄弟提供）中央社記者謝靜雯傳真 114年4月11日
中華職棒中信兄弟隊延續連勝氣勢，11日與樂天桃猿交手，團隊共敲20支安打，其中江坤宇（圖）單場2安5打點，率隊以15比4拿下近期6連勝，賽後也獲選MVP。（中信兄弟提供）中央社記者謝靜雯傳真 114年4月11日
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（中央社記者謝靜雯台北11日電）延續連勝氣勢的中華職業棒球大聯盟中信兄弟隊今天交手樂天桃猿隊，團隊敲出20支安打，野手江坤宇單場2安5打點，獲選單場最有價值球員（MVP），也率隊以15比4拿下近期6連勝。

兄弟作客樂天桃園棒球場，兄弟先發投手德保拉（Jose De Paula）1局下被桃猿林立敲出2分砲，2人出局後被梁家榮再敲出二壘打失分。

德保拉2局後回穩，2到5局沒再掉分數，6局續投有狀況，先被林智平敲出二壘打，再被梁家榮敲出安打，觸身球保送成晉後退場，接替投手謝榮豪1人出局後被敲出高飛犧牲打掉分，這1分要算在德保拉身上。

兄弟2局上靠江坤宇適時二壘打先追2分，詹子賢高飛犧牲打送回追平分，3局上王威晨、許基宏、王政順接連安打超前比數，江坤宇高飛犧牲打送回團隊第5分，4局上再靠接連5支安打攻勢串連攻下3分。

兄弟6局上再起攻勢，宋晟睿率先敲出二壘打，王威晨獲保送上壘，許基宏補上安打，1人出局後江坤宇二壘打送回2分，再由於對手守備失誤多跑回1分，岳東華、高宇杰、曾頌恩、宋晟睿接連安打添分，兄弟單局攻下7分、拉開領先差距。

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江坤宇單場5打數敲出2支安打都是二壘打，貢獻5分打點，打點數為個人單場新高。

德保拉用85球投5局，被敲出10支安打包括1發全壘打，投出2次三振、1次觸身球保送，失掉4分責失分，奪下個人本季第2勝。（編輯：李明宗）1140411

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