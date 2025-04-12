曾昱磬坦言曾擔心錯失機會 首安後壓力釋放漸入佳境

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（中央社記者謝靜雯新北12日電）中職台鋼雄鷹野手曾昱磬近期有不錯表現，開季前11打席沒能敲安坦言曾擔心錯失機會，首安出爐很重要，克服壓力希望越來越好，至於外野守備因實戰經驗偏少、陣中學長也會提醒觀念站位。

曾昱磬開季一軍出發近期打出不錯成績，但他透露從第一個打席到第11個打席一直沒能敲出安打，壓力越來越大，直到第12打席首安終於開張、壓力釋放。

曾昱磬5日首安出爐、8日首轟跟著來，也獲選單場MVP，9日首度單場4支安打、近況不錯，8日站上主場MVP頒獎台跳應援曲感覺有備而來，曾昱磬說，自己的應援曲剛出來時，有用一個晚上稍微練一下，笑說：「以備不時之需」，蠻好聽的、舞步也很好記，但沒想到這麼快就有機會站上MVP舞台跳舞。

首安、首轟、首次單場4安陸續完成，但曾昱磬還是認為首安最關鍵，坦言開季前幾場沒有敲安，其實也有擔心是不是再打不出安打就要下二軍了，教練團給機會一直沒有把握住，可能就此錯失舞台。

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但面對壓力，曾昱磬自認是會想辦法克服的類型，對於目前為止的表現算有符合預期，希望可以越來越好、對球隊有貢獻。

曾昱磬是內野手出身，大學雖有短暫練過外野，但是實戰外野出賽機會不多，本季因為外野手陳文杰受傷缺席，曾昱磬需要負擔較多外野出賽場次，他提到因為實戰經驗不多，需要多練多學，王柏融、藍寅倫也會提醒觀念和守備站位。（編輯：李亨山）1140412