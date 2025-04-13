徐若熙15日大巨蛋先發 葉總讚投球有魅力

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（中央社記者楊啟芳台北13日電）中職味全龍「龍之子」徐若熙因大腿傷勢趕不上開季，不過龍隊總教練葉君璋今天表示，徐若熙確定會在15日大巨蛋主場本季初登板，並指出，「他在投球還是有一些魅力。」

徐若熙在2月的世界棒球經典賽資格賽（WBCQ）有大腿傷勢，不過2月25日最後一場殊死戰對西班牙隊仍用49球投3.1局失1分，最快飆出98.1英里（約157.8公里）。徐若熙在8日的中職二軍賽事進行實戰，用46球投4局無失分、最快球速155公里。

龍隊將在15日（星期二）、16日（星期三）於台北大巨蛋進行主場賽事，與樂天桃猿隊交手。龍隊總教練葉君璋今天透露，徐若熙將在15日先發，只要身體狀況許可，基本上就沒有太大問題，「他之前是大腿受傷，如果大腿沒問題了，投球節奏是順暢的，那應該就OK了。」

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葉君璋提到，之前讓徐若熙在二軍出賽的重點，是看可以投到多少球數，本來就計畫讓徐若熙於今天、或是15日、16日，3天選1天復出先發，「但後來討論覺得15日比較保險一點。」

徐若熙的先發登板，勢必可以刺激平日在台北大巨蛋的票房，對此葉君璋說：「肯定的，我覺得他在投球還是有一些魅力，不管是對球迷、對教練，教練也會覺得說看他在投的感覺是還滿不錯的。」（編輯：張雅淨）1140413