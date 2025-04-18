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王建民看見陳琥的不同 自信提升運用變化球種變多

2025/4/18 16:53（4/18 17:11 更新）
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中職中信兄弟隊26歲投手陳琥（右）開季狀況不錯，兄弟投手教練王建民（左）18日表示，陳琥今年與去年最明顯的差異在自信心提升，從春訓到現在投球品質維持穩定。中央社記者謝靜雯攝 114年4月18日
中職中信兄弟隊26歲投手陳琥（右）開季狀況不錯，兄弟投手教練王建民（左）18日表示，陳琥今年與去年最明顯的差異在自信心提升，從春訓到現在投球品質維持穩定。中央社記者謝靜雯攝 114年4月18日
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（中央社記者謝靜雯台北18日電）中職中信兄弟26歲投手陳琥開季狀況不錯，投手教練王建民看見自信心提升，休賽季去美國訓練更了解身體控制幫助很大，加上增加變化球種運用收到成效。

兄弟隊投手陳琥從2016年被選入後就是球團和球迷期待的投手戰力，今年開季目前為止狀況不錯，本季5場後援出賽投4.2局有7次三振、無失分，有1次中繼成功。

兄弟投手教練王建民表示，陳琥今年與去年最明顯的差異在自信心提升，從春訓到現在投球品質維持穩定。陳琥去年球季對左、右打者被打擊率差異大，今年也有明顯改善，王建民認為陳琥更敢運用變化球。

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王建民表示，陳琥之前多倚賴四縫線、卡特球，過去雖然也有投曲球，但是比賽中比較不敢丟，今年更敢運用多樣變化球種，也會讓打者再思考一下。

兄弟今年季前有送包括陳琥在內多名球員到美國訓練中心進修，王建民表示，那趟進修對陳琥幫助很大，更了解身體控制，在投球上也有很大幫助，今年投球品質穩定，四縫線和卡特球的控制力也比過往好。（編輯：張雅淨）1140418

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