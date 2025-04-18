德保拉8局好投兄弟先10勝 平野：專注拿下每一勝

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（中央社記者謝靜雯台北18日電）中華職業棒球大聯盟中信兄弟隊今天靠先發洋投德保拉8局無失分好投壓制，率隊以3比0贏富邦悍將隊；兄弟本季上半季率先10勝，總教練平野惠一說，球季很長，專注拿下每一勝。

這也是悍將4連敗、台北大巨蛋跨季6連敗與跨季客場12連敗。

兄弟晚間在大巨蛋迎戰悍將，德保拉（Jose De Paula）先發前3局僅讓悍將靠失誤上壘，直到4局上2人出局後被戴培峰敲出二壘打，但戴培峰直奔三壘出局，也讓悍將攻勢瓦解。

德保拉總計用102球投8局，僅被敲出3支安打，投出7次三振，無四死球保送、無失分，優質先發奪下個人本季第3勝，獲選單場最有價值球員（MVP），也是個人中職生涯第69勝。

兄弟3局下2人出局後張志豪率先敲出安打、盜上二壘，曾頌恩適時安打送回球隊第一分；曾頌恩開季打擊狀況不如預期，但這場4打數敲出2支安打，為勝利打點。

兄弟7局下再起攻勢，江坤宇選到四壞保送、盜上二壘，岳東華安打送回團隊第2分，高宇杰安打推進，宋晟睿高飛犧牲打替球隊再添1分保險分。

平野惠一表示，這場是投手戰，悍將先發投手張奕、德保拉都表現很好，兄弟抓到機會先搶下分數很關鍵。

兄弟的得分多為跑者上壘後發動盜壘攻勢，接著有關鍵一擊；平野惠一說，精彩投手戰能做的就是想辦法擾亂對手節奏，大家都努力想做到。

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至於是否想過讓德保拉挑戰完封勝，平野惠一表示，沒想過讓德保拉續投、球季還很長。

8局好投、沒讓悍將打者上到得點圈的德保拉說，悍將打者很好，只是他的狀況比對手更好，每場先發出賽當然都不要讓打者上到二壘，很開心可把對手擋在二壘和本壘。（編輯：李明宗）1140418