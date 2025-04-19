TPBL馬建豪、貝奇合轟47分 夢想家勝特攻止3連敗

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（中央社記者陳容琛新北19日電）台灣職業籃球大聯盟TPBL福爾摩沙夢想家今天在馬建豪、洋將貝奇合轟47分帶領下，最後以113比95擊敗新北中信特攻，同時中止近期3連敗。

近況不佳的夢想家今天作客特攻，從開賽即展現強烈企圖心，靠著多點開花攻勢，一路壓制對手，並帶著雙位數領先進入中場休息，甚至一度擴大分差至23分，就算易籃後面對特攻洋將飛馳（Daron Russell）爆炸性得分表現，夢想家依舊維持穩定表現，最後以18分之差取勝。

此役夢想家外線手感火燙，團隊飆進18記三分球，命中達39.1%，其中馬建豪、貝奇（Lewis Beech）聯手包辦投進11記三分球，同時合力攻下47分，搭配服完球監的洋將霍爾曼（Aric Holman）挹注18分、7籃板、6助攻，成為夢想家能夠如願止敗的關鍵。

馬建豪本場攻下全隊次高22分，然而第4節接連吞下技術犯規、違反運動精神犯規，導致必須提前離場，他在賽後接受媒體聯訪時表示，裁判做了正確的吹判，畢竟籃球就是這樣，「還好球隊整體表現還不錯，尤其在霍爾曼回歸情況下，我們整體進攻很流暢。」

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值得一提的是，馬建豪今天主要盯防特攻「得分機器」飛馳，而他在這週練球主動找教練，希望與主控林俊吉分到不同組別，藉以模擬看管飛馳，「平常不會守到身高差這麼多的球員，而阿吉也有這個能力，同時也幫助我們兩人進步。」

夢想家總教練皮爾曼（Jamie Pearlman）則指出，馬建豪不只想在進攻端有所發揮，還將目標放眼TPBL聯盟最優秀防守球員，因此交付他盯守對方最好球員，「依他的身高、臂展，就算被過還是有機會干擾對手，希望他在這個賽季持續成長。」（編輯：龍柏安）1140419