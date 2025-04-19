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山本由伸投7局無失分奪第3勝 道奇3比0擊倒遊騎兵

2025/4/19 18:24
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（中央社阿靈頓18日綜合外電報導）美國職棒大聯盟MLB洛杉磯道奇今天迎戰德州遊騎兵，日本籍強投山本由伸先發7局沒失分且飆10次三振，加上隊友提供火力支援，幫助道奇以3比0擊敗遊騎兵並取得近期4連勝。

山本由伸今天在客場威風八面，主投7局被敲5支安打沒掉分，並送出10次三振、沒有保送，順利奪下個人本季第3場勝投，自責分率來到傑出的0.93，暫居國家聯盟防禦率王。

山本由伸下場後，隊友葉茨（Kirby Yates）和史考特（Tanner Scott）各別後援1局都無失分，成功讓遊騎兵打線一籌莫展。

道奇攻擊端方面，強棒艾德曼（Tommy Edman）在1局上首打席就扛出右外野陽春砲，這是他個人本季第7轟， 打線又於9局上再添2分，最終就以3比0取勝；道奇例行賽戰績來到15勝6敗，暫居國家聯盟西區第2名。

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遊騎兵投手迪格隆（Jacob deGrom）先發7局被敲3安掉1分，並送出7次三振、1次保送，投球表現同樣出色，但無奈隊友沒能提供任何火力支援，他便黯然吞下個人本季首場敗投。

另一位備受矚目的道奇日籍球星大谷翔平則向球隊請假陪產，沒有隨隊前往德州，他和妻子田中真美子留在加州，準備迎接家庭新成員。（譯者：陳彥鈞）1140419

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