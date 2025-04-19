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大谷翔平向道奇請假陪產 今年球季首次缺席比賽

2025/4/19 08:23（4/19 08:35 更新）
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大谷翔平（左）與妻子田中真美子（右）合照。（圖取自twitter.com/Dodgers）
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（中央社記者林宏翰洛杉磯18日專電）美國職棒洛杉磯道奇隊宣布，日籍球星大谷翔平進入陪產假名單，可最多缺陣3天；在此之前，大谷本季20場全勤，今天將首次缺陣。

道奇隊今天起客場比賽，與德州遊騎兵隊展開3連戰。「洛杉磯時報」報導，大谷翔平沒有隨隊前往德州，他與妻子田中真美子留在洛杉磯，準備迎接家庭新成員。

道奇隊今天宣布，大谷翔平進入陪產假名單，從小聯盟3A調上外野手羅沙里歐（Eddie Rosario）補足人力。大聯盟規定，球員進入陪產假名單，最多可缺席3場比賽。

在今天這場比賽之前，道奇20場比賽，打出14勝6敗大聯盟數一數二的成績，大谷翔平全勤。

台灣好手張育成2023年效力波士頓紅襪隊時，也曾因為女兒出生而向球隊請假。

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儘管陪產假最多可請3天，不過道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）對媒體表示，大谷翔平也有可能在孩子出生之後，隨即就向球隊報到，提早歸隊。

大谷翔平的小孩性別尚未對外公布。他去年12月透過社群媒體Instagram宣布喜訊，照片中有一件粉紅色嬰兒衣、一雙藍色鞋子，與一張表情符號遮住的超音波照片，貼文寫說：「等不及小菜鳥在不久之後加入我們家！」（編輯：張芷瑄）1140419

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