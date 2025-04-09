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大谷翔平開轟慶祝手勢源自廣告 日化妝品大廠：榮幸[影]

2025/4/9 10:42（4/9 11:39 更新）
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美國職棒大聯盟洛杉磯道奇隊最近擊出安打和全壘打的慶祝手勢在社群媒體引發話題。（圖取自x.com/Dodgers）
美國職棒大聯盟洛杉磯道奇隊最近擊出安打和全壘打的慶祝手勢在社群媒體引發話題。（圖取自x.com/Dodgers）
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（中央社記者戴雅真東京9日專電）美國職棒大聯盟洛杉磯道奇隊最近擊出安打和全壘打的慶祝手勢在社群媒體引發話題，這個兩指在臉前方水平移動的姿勢，是球員想要逗大谷翔平，模仿他替化妝品大廠高絲（KOSE）拍攝廣告中的動作，意外引發迴響；高絲對此表示「感到非常榮幸」。

產經新聞報導，儘管道奇隊7日對戰國民隊惜敗，但大谷翔平頻頻敲安，包括第3局追平比分的全壘打，手感發燙。大谷翔平在擊出全壘打後，做出右手兩根手指在臉前水平移動的動作，源自他拍攝的高絲廣告。

高絲2022年12月起和大谷翔平簽訂全球廣告合約，自2023年3月開始代言高絲旗下的黛珂（Cosme Decorte）產品。在今年3月開始播放的最新廣告中，廣告發想是「希望捕捉大谷選手展現自信、光芒四射的模樣」。

廣告中，大谷翔平手持產品，自信地擺出姿勢的畫面令人印象深刻，當然也給上個月到東京巨蛋打開幕戰、在東京街頭頻頻看到廣告的隊友們留下深刻印象。

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當這個慶祝動作在道奇隊內開始流行後，社群媒體X上也湧現不少正面回應，像是「太帥了」、「感覺在年輕人之間也會流行起來」等。

對此，高絲表示，「能夠讓這個動作成為球隊內的慶祝姿勢，我們感到非常榮幸。能替道奇隊營造良好的團隊氣氛，我們感到非常開心」，同時也期待大谷翔平本季的活躍表現，「今後期待他帶來更多令人振奮的好消息。」（編輯：陳慧萍）1140409

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