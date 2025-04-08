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道奇進白宮會見川普 大谷翔平與美國獨立宣言合照

2025/4/8 07:59（4/8 08:07 更新）
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MLB道奇隊7日受邀進入白宮，與美國總統川普（中）會面。（圖取自x.com/Dodger）
MLB道奇隊7日受邀進入白宮，與美國總統川普（中）會面。（圖取自x.com/Dodger）
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（中央社記者林宏翰洛杉磯7日專電）美國職棒洛杉磯道奇隊今天受邀進入白宮會見總統川普，球星大谷翔平不只首次與川普（Donald Trump）見面，更走進橢圓形辦公室，與歷史文件美國獨立宣言的副本合照。

美國總統川普依循慣例，邀請去年美國職棒大聯盟的冠軍隊，進白宮接受表揚。川普致詞讚揚道奇隊去年的成就，點名日本球星大谷翔平，走上前與大谷翔平握手。

川普與大谷翔平握手之後，稱讚大谷「看起來像是一個電影明星」。川普致詞稱大谷「他前途光明，去年打破了所有的紀錄，成為史上首位50轟50盜俱樂部成員，大聯盟149年來無人能及」。

川普致詞一半脫稿演出，回頭問道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）：「他（大谷）真的那麼厲害嗎？」羅伯茲回答川普：「他會越來越厲害。」川普笑說：「他還會更厲害？這對很多人來說，太恐怖了。」

道奇隊這趟白宮行傳出不少反對聲音，「洛杉磯時報」專欄批評，隊史名將傑基羅賓遜（Jackie Robinson）打破種族藩籬，成為大聯盟史上第一名黑人球員，如今球隊「可悲、沒骨氣」向仇恨勢力屈膝。

一向為黑人發聲的球星貝茲（Mookie Betts），有別於2019年拒絕進入白宮與川普見面，這次決定按照球隊的行程進入白宮，也獲得川普的點名表揚，兩人公開握手。

道奇老將柯蕭（Clayton Kershaw）代表球員致詞時，在川普的面前強調無私的精神：「希望2024年的道奇隊，能夠啟發人們，不僅在運動賽事，更是在生活之中，記得要把他人擺在自己前面，這是一支球隊，乃是整個社會不斷前進的動力。」

川普、道奇老闆華特（Mark Walter）、柯蕭致詞之後。柯蕭代表球隊，送上寫著川普名字的道奇隊47號球衣，代表川普是美國第47位總統。

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典禮結束之後，大谷翔平進入川普辦公、發表重要談話、接見重要外賓的橢圓形辦公室（Oval Office），川普坐在辦公桌前，桌上放著世界大賽冠軍與道奇隊致贈的球衣，大谷翔平上前與川普握手。

川普稱讚大谷，「我莫大榮耀，你是一個偉大的運動員，也是一位了不起的人」。大谷隨後配合川普的請求，與辦公室牆上掛著的「美國獨立宣言」合照。「美國獨立宣言」正本收藏在國家檔案博物館，白宮橢圓形辦公室牆上掛的是展示用的複製品。（編輯：張芷瑄）1140408

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