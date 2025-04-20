兄弟蠟筆小新聯名商品銷售創新高 有望破3千萬元

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（中央社記者謝靜雯台北20日電）中信兄弟隊推出「蠟筆小新：大巨蛋防衛隊！參上！」主題日票房商品豐收，19日及今天比賽合計吸引5萬7449人次，商品銷售預估可突破3000萬元，為兄弟史上銷售額最佳主題日。

中職中信兄弟18日起在台北大巨蛋安排3連戰與富邦悍將交手，18日還不算主題日就吸引1萬3813人入場，19日、20日推出「蠟筆小新：大巨蛋防衛隊！參上！」主題日受歡迎，19日比賽吸引3萬1577人入場，今天比賽有2萬5872名球迷入場。

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「蠟筆小新：大巨蛋防衛隊！參上！」主題日大受歡迎，18日賽後就有球迷在台北大巨蛋商品部外排隊，準備搶購19日開賣的聯名商品，現場排隊購買商品人潮多。

兄弟球團公布商品銷售總額，截至目前為止，大巨蛋商品部、南港旗艦店加網路預購銷售額達新台幣2700萬元，網路預購到21日晚間截止，球團預估銷售總額將突破3000萬元，超越之前的熱門主題聯名「鬼滅之刃」的1600萬元，改寫兄弟聯名主題商品銷售額新高。（編輯：管中維）1140420