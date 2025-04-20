加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 運動

兄弟蠟筆小新聯名商品銷售創新高 有望破3千萬元

2025/4/20 19:55（4/20 20:44 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
中華職棒中信兄弟推出「蠟筆小新：大巨蛋防衛隊！參上！」主題日大受歡迎，商品銷售預估可突破新台幣3000萬元，改寫兄弟聯名主題商品銷售額新高。圖為19日賽前活動畫面。（中信兄弟提供）中央社記者謝靜雯傳真 114年4月20日
中華職棒中信兄弟推出「蠟筆小新：大巨蛋防衛隊！參上！」主題日大受歡迎，商品銷售預估可突破新台幣3000萬元，改寫兄弟聯名主題商品銷售額新高。圖為19日賽前活動畫面。（中信兄弟提供）中央社記者謝靜雯傳真 114年4月20日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝靜雯台北20日電）中信兄弟隊推出「蠟筆小新：大巨蛋防衛隊！參上！」主題日票房商品豐收，19日及今天比賽合計吸引5萬7449人次，商品銷售預估可突破3000萬元，為兄弟史上銷售額最佳主題日。

中職中信兄弟18日起在台北大巨蛋安排3連戰與富邦悍將交手，18日還不算主題日就吸引1萬3813人入場，19日、20日推出「蠟筆小新：大巨蛋防衛隊！參上！」主題日受歡迎，19日比賽吸引3萬1577人入場，今天比賽有2萬5872名球迷入場。

google news透過 Google News追蹤中央社

「蠟筆小新：大巨蛋防衛隊！參上！」主題日大受歡迎，18日賽後就有球迷在台北大巨蛋商品部外排隊，準備搶購19日開賣的聯名商品，現場排隊購買商品人潮多。

兄弟球團公布商品銷售總額，截至目前為止，大巨蛋商品部、南港旗艦店加網路預購銷售額達新台幣2700萬元，網路預購到21日晚間截止，球團預估銷售總額將突破3000萬元，超越之前的熱門主題聯名「鬼滅之刃」的1600萬元，改寫兄弟聯名主題商品銷售額新高。（編輯：管中維）1140420

#中信兄弟隊
#大巨蛋
#中職
#富邦悍將
#蠟筆小新
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

71
更多編輯台推薦新聞：