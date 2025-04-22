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NBA雷納德轟39分 快艇季後賽扳平金塊

2025/4/22 13:24
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（中央社記者黃巧雯台北22日電）NBA丹佛金塊的約基奇儘管今天西區季後賽首輪第2戰繳出26分、12籃板、10助攻大三元，但洛杉磯快艇的雷納德火力更驚人、轟下39分，率隊以105比102擊敗金塊，系列賽扳成1比1。

快艇在西區季後賽首輪首戰團隊出現多達20次失誤，最終在延長賽敗給金塊，今天繼續在客場出戰金塊，首節以25比31落後，當家球星雷納德（Kawhi Leonard）很快率隊扭轉局面，半場打完以55比52超前。

雷納德前2節10投9中、獨攬21分，而中場休息前壓哨三分球，也讓他在生涯季後賽得分突破3000分，排名史上第29名，快艇也在官方社群平台X發文祝賀。

第3節持續拉鋸，還發生一段插曲，快艇的鮑爾（Norman Powell）與金塊的莫瑞（Jamal Murray）發生衝突，莫瑞抱起鮑爾，而後續衝上前的鄧恩（Kris Dunn）、布勞恩（Christian Braun）也有些肢體動作，最終鮑爾、鄧恩、布勞恩都領到技術犯規，反而是莫瑞僅被吹一般防守犯規。

快艇帶著2分領先進入決勝節，金塊的莫瑞倒數2分07秒投進三分球、扳成100比100平手，快艇的鮑爾隨後回敬三分超前。

金塊的約基奇（Nikola Jokic）後續2罰全中、追成只落後1分，而雷納德倒數54秒關鍵跳投奠定勝基，幫助快艇系列賽扳平戰局，接下來第3戰將於25日移師快艇主場進行。

快艇的雷納德今天手感火熱，狂飆39分，投籃命中率超過78%，哈登（James Harden）4顆三分球、進帳18分，祖巴奇（Ivica Zubac）貢獻16分。至於金塊的約基奇拿下26分、12籃板、10助攻白忙一場，莫瑞獲得23分。

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另外，底特律活塞稍早東區季後賽首輪第2戰，在康寧漢（Cade Cunningham）33分、12籃板帶領下，以100比94擊敗紐約尼克，兩隊系列賽戰成1比1平手。

活塞這一勝也是自2008年東區冠軍賽後首勝，總算終止在季後賽15連敗，活塞也在官方社群平台X發文寫下，「等了好久，但是我們回來了。」（編輯：李淑華）1140422

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