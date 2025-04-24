昔日1.2公斤早產兒奪全中運金牌 周洧澤感謝國手爸

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（中央社記者黎建忠台南24日電）曾是體重僅1200公克、全身插滿管子的早產兒，周洧澤感謝國手爸爸，以及在自己不放棄努力下，今天在全中運拳擊男子46公斤級，以5比0完勝對手，拿到生涯首面金牌。

就讀新北市明德高中國中部三年級的周洧澤，出生時候早產將近2個月，體重只有1200公克，還併發甲狀腺低下，曾全身插滿管子住加護病房1個月，即便出院後，還要持續吃藥直到3歲。

周洧澤爸爸周廷原，是台灣散打國手，不但曾締造全運會8連霸紀錄，也曾拿過世運會、東亞運銀牌；而周洧澤姊姊周席君，同樣在今天也拿下高女組52公斤級金牌。

周洧澤因為身材瘦弱，幼稚園時候曾經被欺負，老爸看不下去，從小學就把兒子抓來練拳腳，一直到國一才開始正式接觸拳擊訓練，只是當時體重才28公斤的他，很難參加任何賽事。

周廷原今天告訴中央社記者，「我們為了讓洧澤增重想盡辦法，各種營養品及食物都逼著他多吃一點，好不容易到了國三，才勉強增重到最輕量級的46公斤，看著他拿金牌，一切努力都值得了。」

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周洧澤表示，能拿到這面全中運金牌，感到非常不可思議，過去幾年光是為了增重就很辛苦，「我國二也才30幾公斤，雖然我自己不是那麼喜歡運動，但爸爸一直很鼓勵，也很支持我，所以就一直練下去。」

準備升高明德高中的周洧澤笑說：「國中最後1年才拿金牌，到了高中希望可以維持成績，希望能成為全國前3名的高中生。」（編輯：陳仁華）1140424