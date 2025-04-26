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王威晨不舒服從不喊痛 平野惠一透過調度助調整

2025/4/26 17:34（4/26 17:51 更新）
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中職中信兄弟隊王威晨（圖）近期表現不如預期，總教練平野惠一26日受訪表示，王威晨其實一直有些不舒服，一直忍耐著出賽，「他是不會喊痛的選手」，目前先讓他休息，教練團能做的就是透過調度幫球員調整。（中信兄弟提供）中央社記者謝靜雯傳真 114年4月26日
中職中信兄弟隊王威晨（圖）近期表現不如預期，總教練平野惠一26日受訪表示，王威晨其實一直有些不舒服，一直忍耐著出賽，「他是不會喊痛的選手」，目前先讓他休息，教練團能做的就是透過調度幫球員調整。（中信兄弟提供）中央社記者謝靜雯傳真 114年4月26日
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（中央社記者謝靜雯台北26日電）中華職業棒球大聯盟中信兄弟隊總教練平野惠一說，野手王威晨身體一直有些不舒服，但從不喊痛，一直忍耐著出賽，今天賽事沒排入先發打序，讓王威晨休息，透過調度協助球員。

他說，王威晨「是不會喊痛的選手」，教練團能做的就是透過調度，幫助球員調整。

兄弟25日起在台北大巨蛋3連戰味全龍隊，但昨天無法突破龍隊先發投手艾璞樂（Tyler Eppler），終場以0比8吞敗，傍晚要對上龍隊王牌投手徐若熙。

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平野惠一賽前盯著看打擊練習到結束才受訪，他笑說：「今天變成打擊教練」昨天對上像艾璞樂這樣的好投手，想打出好成績本來就沒這麼簡單，但希望團隊氣氛不要下滑，賽前特別關注打擊練習，希望可有幫上忙的地方。

此外，平野惠一說，徐若熙是很好的投手，想進步就要對戰這樣的投手，「連我都想要打」，但不只是這場會對到，之後還會持續碰到，打完一整年再回顧，兄弟佔優勢就好，「不要想著一拳打倒，是要肉搏到最後。」（編輯：李明宗）1140426

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