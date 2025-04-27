NBA高登壓哨灌籃終結比賽 季後賽史上頭一遭[影]

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（中央社記者陳容琛台北27日電）美國職籃NBA丹佛金塊今天靠著高登的致勝灌籃，以101比99氣走洛杉磯快艇，不僅完成季後賽史上首度以灌籃終結比賽，同時將季後賽首輪扳成2比2平手。

力拚重返冠軍榮耀的金塊，今天作客快艇，前3節打完取得20分遙遙領先，眼看即將輕鬆獲勝、扳成季後賽首輪系列戰的戰局，沒想到第4節遭遇對手強勢反撲，甚至一度陷入落後局面，在終場前8秒，快艇中鋒祖巴奇（Ivica Zubac）投進關鍵2分，讓雙方形成99比99平手。

掌握最後一波進攻的金塊，暫停後決定由當家球星約基奇（Nikola Jokic）操刀關鍵投籃，然而他的後撤三分球並未碰到籃框，所幸在禁區伺機而動的高登（Aaron Gordon）突然躍起，接到球後立刻灌籃，並剛好在時間結束前完成這記驚人的致勝一擊，幫助金塊以2分之差氣走快艇。

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根據美國媒體ESPN統計，這是NBA季後賽史上首度以灌籃終結比賽，高登賽後接受主辦單位採訪時透露，在最後一擊交給約基奇情況下，自己則負責搶到籃板球，然後盡可能完成補籃，做一切能幫助球隊贏球的事情，「真的是一場瘋狂的比賽。」

另外，已經在季後賽首輪取得聽牌的西區頭號種子奧克拉荷馬雷霆，今天作客曼菲斯灰熊，在當家球星亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）狂轟全場最高38分外帶5籃板、6助攻帶領下，最後以117比115成功橫掃灰熊，如願前進西區準決賽。（編輯：吳素柔）1140427